https://arabic.sputniknews.com/20220410/انطلاق-الانتخابات-الرئاسية-في-أوسيتيا-الجنوبية-1061027422.html
انطلاق الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
انطلاق الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
افتتحت السلطات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، صباح اليوم الأحد، مراكز الاقتراع أمام المواطنين، وذلك في إطار إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T06:30+0000
2022-04-10T06:30+0000
2022-04-10T06:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102337/45/1023374586_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_a8793c9720811a412b54b7e6023ed4ed.jpg
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن السلطات خصصت 76 مركزا للاقتراع والانتخاب، حيث يتنافس على رئاسة البلاد خمسة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف الذي يتولى السلطة منذ أبريل/ نيسان 2017، بالإضافة إلى زعيم حزب "نيكاس" آلان غاغلوف والنائب السابق دميتري تاسويف والنائب غاري مولداروف ونائب رئيس البرلمان ألكسندر بليف.وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، سيشارك أكثر من 600 عنصر أمني في الانتخابات مع مشاركة مراقبين دوليين، حيث من المقرر أن يشارك في الاقتراع أكثر من 32 ألف ناخب.وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102337/45/1023374586_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_03d55603e93f3053b89e05827eb90f68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
انطلاق الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
تابعنا عبر
افتتحت السلطات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، صباح اليوم الأحد، مراكز الاقتراع أمام المواطنين، وذلك في إطار إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" أن السلطات خصصت 76 مركزا للاقتراع والانتخاب، حيث يتنافس على رئاسة البلاد خمسة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف الذي يتولى السلطة منذ أبريل/ نيسان 2017، بالإضافة إلى زعيم حزب "نيكاس" آلان غاغلوف والنائب السابق دميتري تاسويف والنائب غاري مولداروف ونائب رئيس البرلمان ألكسندر بليف.
وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، سيشارك أكثر من 600 عنصر أمني في الانتخابات مع مشاركة مراقبين دوليين، حيث من المقرر أن يشارك في الاقتراع أكثر من 32 ألف ناخب.
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.
وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".