https://arabic.sputniknews.com/20220410/بيان-من-الداخلية-المصرية-بشأن-أيمن-هدهود-1061049961.html
بيان من الداخلية المصرية بشأن أيمن هدهود
بيان من الداخلية المصرية بشأن أيمن هدهود
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا بشأن ما أثير حول الاختفاء القسري للباحث الاقتصادي أيمن هدهود. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:50+0000
2022-04-10T15:50+0000
2022-04-10T15:50+0000
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وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك: "نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم باختفاء المواطن / أيمن هدهود قسرياً".وأضاف البيان: "وأكد المصدر أنه بتاريخ 6 فبراير 2022 تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة".وتابع: "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وإيداعه أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة".
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الشرطة المصرية, مصر, أخبار مصر الآن
بيان من الداخلية المصرية بشأن أيمن هدهود
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا بشأن ما أثير حول الاختفاء القسري للباحث الاقتصادي أيمن هدهود.
وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك: "نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم باختفاء المواطن / أيمن هدهود قسرياً".
وأضاف البيان: "وأكد المصدر أنه بتاريخ 6 فبراير 2022 تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة".
وتابع: "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وإيداعه أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة".