عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/سلوفاكيا-تبحث-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-ميغ-29-ومدفعية-ثقيلة-1061041267.html
سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" ومدفعية ثقيلة
سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" ومدفعية ثقيلة
أعلنت دولة سلوفاكيا عن نياتها ببيع وتسليم أوكرانيا أسلحة إضافية، بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وعدد من الطائرات الحربية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:46+0000
2022-04-10T12:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102667/34/1026673487_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_2d479027ff96145f1f510febff354c44.jpg
وجاء هذا القرار على لسان وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، خلال مقابلة على التلفزيون السلوفاكي، قال خلالها إن"سلوفاكيا تتفاوض مع أوكرانيا بشأن احتمال بيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "زوزانا". وأضاف ناجي قائلا: "كما نتفاوض أيضًا بشأن الإصلاح المحتمل للمركبات القتالية الأوكرانية ودبابات تي-72 وتي-52 المتضررة، حيث يمكن إصلاحها وإعادتها إلى أوكرانيا".كما أشار ناجي إلى أن مسألة وإمكانية تسليم مقاتلات من طراز "ميغ 29" السوفيتية القديمة لأوكرانيا معقولة. وشدد رئيس وزارة الدفاع السلوفاكية على أنه "كلما اتخذنا قرارًا سريعًا بشأن الطائرات كان ذلك أفضل''.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102667/34/1026673487_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6476f5fbe5c848b1c86a5b922fb1c76a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

سلوفاكيا تبحث تسليم أوكرانيا مقاتلات "ميغ-29" ومدفعية ثقيلة

12:46 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Michail Siritsa / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة "ميغ-29إم أو في تي"
مقاتلة ميغ-29إم أو في تي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Michail Siritsa
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت دولة سلوفاكيا عن نياتها ببيع وتسليم أوكرانيا أسلحة إضافية، بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وعدد من الطائرات الحربية.
وجاء هذا القرار على لسان وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، خلال مقابلة على التلفزيون السلوفاكي، قال خلالها إن"سلوفاكيا تتفاوض مع أوكرانيا بشأن احتمال بيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "زوزانا".
وأضاف ناجي قائلا: "كما نتفاوض أيضًا بشأن الإصلاح المحتمل للمركبات القتالية الأوكرانية ودبابات تي-72 وتي-52 المتضررة، حيث يمكن إصلاحها وإعادتها إلى أوكرانيا".
كما أشار ناجي إلى أن مسألة وإمكانية تسليم مقاتلات من طراز "ميغ 29" السوفيتية القديمة لأوكرانيا معقولة.
وشدد رئيس وزارة الدفاع السلوفاكية على أنه "كلما اتخذنا قرارًا سريعًا بشأن الطائرات كان ذلك أفضل''.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала