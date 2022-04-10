https://arabic.sputniknews.com/20220410/مبادرة-الخير-مبادرة-رمضانية-للتخفيف-عن-الأسر-الأشد-فقرا-شرقي-سوريا-1061041638.html
"مبادرة الخير".. مبادرة رمضانية للتخفيف عن الأسر الأشد فقرا شرقي سوريا
"مبادرة الخير".. مبادرة رمضانية للتخفيف عن الأسر الأشد فقرا شرقي سوريا
باشرت الجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة السورية، منذ الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك توزيع السلل الغذائية والتمور وسلل النظافة والصحة العامة، على الأسر... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:06+0000
2022-04-10T13:06+0000
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وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة إبراهيم عواد خلف لوكالة "سبوتنيك" إن خطة التوزيع الخيرية ضمن مبادرة الخير التي يقوم بها القطاع الأهلي خلال شهر رمضان المبارك تركزت على إيصال المساعدات للأسر الأشد فقراً في مدن وأرياف محافظة الحسكة وذلك ضمن اتفاق وتنسيق بين الجمعيات الخيرية ومديرية الشؤون.كما تتضمن الخطة الموضوعة توزيع ألبسة أطفال وأطباق للبيض وتمور ووجبات إفطار جاهزة عبر مطبخين واحد في مدينة الحسكة والثاني في مدينة القامشلي تصل إلى من 5000 وجبة يومياً بالإضافة لتقديم خدمات طبية وكوبونات شراء مباشرة لمرضى السرطان، بحسب خلف.كما قامت جمعية البر والإحسان برأس العين بتوزيع سلال غذائية موحدة للأسر المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالأسر النازحة من مدينة رأس العين وريفها وذلك ضمن مبادرة الخير وبإشراف مباشر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.كما يتضمن التوزيع تسليم 1500 سلة صحية للأسر المستهدفة مع 1000 سلة ألبسة للأطفال ،وذلك ضمن تحديد الأسر المستهدفة وهم اسر شهداء الجيش والأيتام والأسر فقدت المعيل وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الحسكة وريفها وبلدة العريشة وقراها، بحسب الخضر.يشار إلى أن أجزاء كبيرة من مناطق محافظة الحسكة السورية تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، والذي يحتل جميع منابع النفط والغاز فيها، حيث تعاني هذه المناطق من انتشار الفقر والحاجة نتيجة الحصار وممارسات الاحتلال الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والثروات الباطنية للشعب السوري.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رمضان
"مبادرة الخير".. مبادرة رمضانية للتخفيف عن الأسر الأشد فقرا شرقي سوريا
13:06 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
باشرت الجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة السورية، منذ الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك توزيع السلل الغذائية والتمور وسلل النظافة والصحة العامة، على الأسر الأشد فقراً في مدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك ضمن مبادرة الخير مع تقديم خدمات طبية وألبسة أطفال لهم.
وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة إبراهيم عواد خلف لوكالة "سبوتنيك" إن خطة التوزيع الخيرية ضمن مبادرة الخير التي يقوم بها القطاع الأهلي خلال شهر رمضان المبارك تركزت على إيصال المساعدات للأسر الأشد فقراً في مدن وأرياف محافظة الحسكة وذلك ضمن اتفاق وتنسيق بين الجمعيات الخيرية ومديرية الشؤون.
وبين خلف بان جميع الجمعيات اتفقت على شراء المواد الغذائية نفسها وجمعها في سلال موحدة يتم شرائها من مؤسسة (السورية للتجارة) وبأسعار جيدة حيث من المقرر توزيع أكثر من 5000 سلة غذائية موحدة على المرضى والفقراء والنازحين وأسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري.
كما تتضمن الخطة الموضوعة توزيع ألبسة أطفال وأطباق للبيض وتمور ووجبات إفطار جاهزة عبر مطبخين واحد في مدينة الحسكة والثاني في مدينة القامشلي تصل إلى من 5000 وجبة يومياً بالإضافة لتقديم خدمات طبية وكوبونات شراء مباشرة لمرضى السرطان، بحسب خلف.
بدورها باشرت جمعية "سورية اليمامة الخيرية" في مدينة الحسكة عمليات التوزيع التي حضرتها وكالة "سبوتنيك" والتي تضمنت سلالاً غذائية وأطباق البيض والتمور على عدد من الأسر في الحسكة وريفها وذلك ضمن مبادرة الخير التي أطلقتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما قامت جمعية البر والإحسان برأس العين بتوزيع سلال غذائية موحدة للأسر المسجلة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالأسر النازحة من مدينة رأس العين وريفها وذلك ضمن مبادرة الخير وبإشراف مباشر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية "سورية اليمامة الخيرية" في الحسكة سعيد الخضر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه بمناسبة حلول شهر رمضان قامت الجمعية بالتنسيق مع مديرية الشؤون ومن ميزانيتها الخاصة وأموال المتبرعين وعبر البرنامج المعتمد والمخصص للجمعية والذي يتضمن توزيع 400 سلة غذائية موحدة بالإضافة إلى 2000 كيلو غرام من اللحمة ومثلها أطباق بيض و2000 كيلو غرام من التمر.
كما يتضمن التوزيع تسليم 1500 سلة صحية للأسر المستهدفة مع 1000 سلة ألبسة للأطفال ،وذلك ضمن تحديد الأسر المستهدفة وهم اسر شهداء الجيش والأيتام والأسر فقدت المعيل وذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الحسكة وريفها وبلدة العريشة وقراها، بحسب الخضر.
يشار إلى أن أجزاء كبيرة من مناطق محافظة الحسكة السورية تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، والذي يحتل جميع منابع النفط والغاز فيها، حيث تعاني هذه المناطق من انتشار الفقر والحاجة نتيجة الحصار وممارسات الاحتلال الأمريكي التي تتركز على سرقة النفط والغاز والثروات الباطنية للشعب السوري.