https://arabic.sputniknews.com/20220410/مفاوضات-عراقية-تركية-حول-حصة-بغداد-من-المياه--1061027584.html
مفاوضات عراقية تركية حول حصة بغداد من المياه
مفاوضات عراقية تركية حول حصة بغداد من المياه
أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، عن انطلاق مفاوضات مع تركيا الشهر المقبل لحسم ملف المياه بين البلدين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T06:33+0000
2022-04-10T06:33+0000
2022-04-10T06:33+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المتحدث باسم الوزارة إن هناك اجتماعات ستعقد مع الجانب التركي للتفاوض حول ملف المياه.وأوضح أن فيصل أراوغلو، المبعوث الخاص للرئيس التركي، سيزور بغداد الشهر المقبل للتباحث بشأن ثلاثة محاور رئيسة منها محور النقاش في حصة العراق من المياه.وأكد أن بلاده ستسعى لتأمين حصة المياه العادلة وفق استحقاقاتها.وبين أن المحور الثاني من المباحثات يتركز على مركز البحث المستمر بين العراق وتركيا، حيث تم استكمال كافة الأمور اللوجستية من جانب العراق وسيكون مركزا بحثيا مشتركا بين البلدين.أما المحور الثالث هو تقاسم الضرر في فترات الشح المائي مع وجود التغيرات المناخية، بالإضافة لمناقشة الخطة التشغيلية للسدود التركية.وأشار إلى أن الوضع المائي في بلاده يشهد نفس الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص جراء التأثير الكبير من التغيرات المناخية.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/في-الذكرى-الـ-19-للغزو-إجماع-على-فشل-المشروع-الأمريكي-في-العراق-1061021197.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
مفاوضات عراقية تركية حول حصة بغداد من المياه
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، عن انطلاق مفاوضات مع تركيا الشهر المقبل لحسم ملف المياه بين البلدين.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن هناك اجتماعات ستعقد مع الجانب التركي للتفاوض حول ملف المياه.
وأوضح أن فيصل أراوغلو، المبعوث الخاص للرئيس التركي، سيزور بغداد الشهر المقبل للتباحث بشأن ثلاثة محاور رئيسة منها محور النقاش في حصة العراق من المياه
.
وأكد أن بلاده ستسعى لتأمين حصة المياه العادلة وفق استحقاقاتها.
وبين أن المحور الثاني من المباحثات يتركز على مركز البحث المستمر بين العراق وتركيا، حيث تم استكمال كافة الأمور اللوجستية من جانب العراق وسيكون مركزا بحثيا مشتركا بين البلدين.
أما المحور الثالث هو تقاسم الضرر في فترات الشح المائي مع وجود التغيرات المناخية، بالإضافة لمناقشة الخطة التشغيلية للسدود التركية.
وأشار إلى أن الوضع المائي في بلاده يشهد نفس الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص جراء التأثير الكبير من التغيرات المناخية.