https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزارة-الداخلية-الفرنسية-نسبة-المشاركة-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-بلغت-2548-1061035315.html
وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%
وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%
قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T10:47+0000
2022-04-10T10:47+0000
2022-04-10T11:28+0000
العالم
أخبار فرنسا
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من جهة ثانية، صوت المرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور، وكذلك زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، التي تترشح للرئاسة للمرة الثالثة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وأدلى زمور بصوته في مركز الاقتراع في صالة للألعاب الرياضية بالدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما أدلت مارين لوبان بصوتها في مركز اقتراع في بلدة هينين بومونت في شمال فرنسا، في حين كان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون آخر مرشح يصوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسيةفي حين وصلت المرشحة الرئاسية الفرنسية، عمدة باريس آن هيدالغو، في سيارة برفقة حراس الأمن. كما تم تطويق مركز الاقتراع من قبل عدد من رجال الأمن والشرطة، حيث جرى التصويت بحضور حشد كبير من الصحفيين.وينتخب الفرنسيون رئيس دولة لمدة خمس سنوات، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، 50% بالإضافة إلى صوت واحد في الجولة الأولى، يتم إجراء انتخابات ثانية في 24 أبريل / نيسان.وكانت قد افتتحت مراكز الاقتراع، في الساعة 7.00 (بتوقيت غرينتش)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/بدء-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-في-فرنسا---1061028579.html
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العالم, أخبار فرنسا
وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 25.48%
10:47 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن إقبال الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، بلغ 25.5% بحلول منتصف النهار، وهي نسبة أقل من معدل استطلاع عام 2017 الذي قدر بنحو 28.5%، في إشارة إلى تراجع الإقبال على المشاركة في التصويت.
من جهة ثانية، صوت المرشح الرئاسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور، وكذلك زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، التي تترشح للرئاسة للمرة الثالثة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأدلى زمور
بصوته في مركز الاقتراع في صالة للألعاب الرياضية بالدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية باريس، فيما أدلت مارين لوبان
بصوتها في مركز اقتراع في بلدة هينين بومونت في شمال فرنسا، في حين كان الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون
آخر مرشح يصوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
في حين وصلت المرشحة الرئاسية الفرنسية، عمدة باريس آن هيدالغو
، في سيارة برفقة حراس الأمن. كما تم تطويق مركز الاقتراع من قبل عدد من رجال الأمن والشرطة، حيث جرى التصويت
بحضور حشد كبير من الصحفيين.
وينتخب الفرنسيون رئيس دولة لمدة خمس سنوات، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، 50% بالإضافة إلى صوت واحد في الجولة الأولى، يتم إجراء انتخابات ثانية في 24 أبريل / نيسان.
وكانت قد افتتحت مراكز الاقتراع
، في الساعة 7.00 (بتوقيت غرينتش)، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وستفتح مراكز الاقتراع حتى الساعة 18.00، فيما ستعمل في المدن الكبيرة، بما في ذلك باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وغيرها، حتى الساعة 19.00.