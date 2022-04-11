عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/إصدار-النتائج-الأولية-للانتخابات-الرئاسية-في-أوسيتيا-الجنوبية-1061058422.html
إصدار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
إصدار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T05:28+0000
2022-04-11T05:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102337/45/1023374586_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_a8793c9720811a412b54b7e6023ed4ed.jpg
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية​، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى ​الدوائر الانتخابية​. وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في ​البلاد.ومن المتوقع الإعلان عن نتائج فرز الأصوات في الدوائر االخمس الأخرى، بما فيها العاصمة تسخينفالي، في وقت قريب.وفي سياق متصل، قال بيبيلوف: "نفهم جميعا أنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين"، مضيفاً أنه "سيواجه فيها غاغلويف، رئيس حزب "نيخاس".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.وجاء في كلمة قالها بيبيلوف، يوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102337/45/1023374586_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_03d55603e93f3053b89e05827eb90f68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

إصدار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية

05:28 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Natalya Ariyanالانتخابات في أوسيتيا الجنوبية
الانتخابات في أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Natalya Ariyan
تابعنا عبرTelegram
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في ​أوسيتيا الجنوبية​، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى ​الدوائر الانتخابية​.
وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في ​البلاد.
ومن المتوقع الإعلان عن نتائج فرز الأصوات في الدوائر االخمس الأخرى، بما فيها العاصمة تسخينفالي، في وقت قريب.
وفي سياق متصل، قال بيبيلوف: "نفهم جميعا أنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين"، مضيفاً أنه "سيواجه فيها غاغلويف، رئيس حزب "نيخاس".
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.
وجاء في كلمة قالها بيبيلوف، يوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала