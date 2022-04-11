https://arabic.sputniknews.com/20220411/إصدار-النتائج-الأولية-للانتخابات-الرئاسية-في-أوسيتيا-الجنوبية-1061058422.html
إصدار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
إصدار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
أصدرت لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T05:28+0000
2022-04-11T05:28+0000
2022-04-11T05:28+0000
العالم
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وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية. وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.ومن المتوقع الإعلان عن نتائج فرز الأصوات في الدوائر االخمس الأخرى، بما فيها العاصمة تسخينفالي، في وقت قريب.وفي سياق متصل، قال بيبيلوف: "نفهم جميعا أنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين"، مضيفاً أنه "سيواجه فيها غاغلويف، رئيس حزب "نيخاس".وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.وجاء في كلمة قالها بيبيلوف، يوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إصدار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية
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أصدرت لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، صباح اليوم الاثنين، النتائج الأولية للتصويت، حيث يتقدم فيها المنافس آلان غاغلويف على الرئيس الحالي للبلاد.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، فإن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف، يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية.
وحصل غاغلويف على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% لبيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
ومن المتوقع الإعلان عن نتائج فرز الأصوات في الدوائر االخمس الأخرى، بما فيها العاصمة تسخينفالي، في وقت قريب.
وفي سياق متصل، قال بيبيلوف: "نفهم جميعا أنه ستكون هناك جولة ثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها 5 مرشحين"، مضيفاً أنه "سيواجه فيها غاغلويف، رئيس حزب "نيخاس".
وفي وقت سابق، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.
وجاء في كلمة قالها بيبيلوف، يوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".