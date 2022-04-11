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https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-توجه-نصيحة-إلى-الجامعة-العربية-بعد-الاتهامات-الأخيرة-بشأن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1061082552.html
إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی). 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T14:21+0000
2022-04-11T14:21+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.ونصح خطيب زاده الدول الأخرى للكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت في وقت سابق تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

14:21 GMT 11.04.2022
© Photo / AHMED ABDELWAHABاجتماع جامعة الدول العربية بشأن القدس
اجتماع جامعة الدول العربية بشأن القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی).
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
إيران توجه رسالة إلى دول الخليج وإسرائيل من داخل الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
31 مارس, 06:25 GMT
ونصح خطيب زاده الدول الأخرى للكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".
وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت في وقت سابق تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.
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