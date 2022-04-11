https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-توجه-نصيحة-إلى-الجامعة-العربية-بعد-الاتهامات-الأخيرة-بشأن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1061082552.html

إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی). 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T14:21+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.ونصح خطيب زاده الدول الأخرى للكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت في وقت سابق تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.

https://arabic.sputniknews.com/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html

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