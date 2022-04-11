https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-توجه-نصيحة-إلى-الجامعة-العربية-بعد-الاتهامات-الأخيرة-بشأن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1061082552.html
إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی). 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T14:21+0000
2022-04-11T14:21+0000
2022-04-11T14:21+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.ونصح خطيب زاده الدول الأخرى للكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت في وقت سابق تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيران توجه نصيحة إلى الجامعة العربية بعد الاتهامات الأخيرة بشأن الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على "اتهامات جامعة الدول العربية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی).
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي
، إن "الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، معتبرا اتهامات الجامعة العربية لإيران لا أساس لها، وأن تكرارها لن يغير الوضع القانوني لهذه الجزر.
ونصح خطيب زاده الدول الأخرى للكف عن إصدار البيانات المملة والمكررة في هذا الصدد، مؤكدا أن "هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك لا علاقة له بأي شخص أو دولة".
وكانت جامعة الدول العربية، قد جددت في وقت سابق تأكيدها المطلق على “سيادة الإمارات الكاملة
على جزرها الثلاث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.