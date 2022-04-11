https://arabic.sputniknews.com/20220411/الحكومة-الأردنية-تجيب-على-15-سؤالا-أمام-البرلمان-1061061951.html
الحكومة الأردنية تجيب على 15 سؤالا أمام البرلمان
الحكومة الأردنية تجيب على 15 سؤالا أمام البرلمان
تشهد جلسة رقابية يعقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، الاستماع لإجابة الحكومة على 15 سؤالاً موجها إليها حول مختلف القضايا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:41+0000
2022-04-11T07:41+0000
2022-04-11T07:41+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وقال وكالة أنباء "عمون"، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني تعقد اجتماعا تناقش فيه مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.في السياق ذاته، تناقش اللجنة الإدارية في المجلس موضوع تثبيت الأطباء البيطريين والموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.وتجتمع لجنة فلسطين بالمجلس مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية لبحث آخر التطورات والأحداث في المسجد الأقصى.وتعتزم لجنة المرأة وشؤون الأسرة مناقشة مسألة الانتساب الاختياري للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي وكذلك رفع سن التقاعد للمرأة العاملة.وفي وقت سابق، قال خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني، إن بلاده تنظر باهتمام كبير إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعد المملكة بيئة خصبة ومناسبة لهذا النموذج الاقتصادي، غير أن التشريعات الموجودة في المملكة هي تشريعات جاذبة للاستثمارات، لا سيما في هذا الحقل المهم.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن يبذل جهودًا كبيرة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الصناعات التي تحد منها، ويعد الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي فكرت في إنشاء مصنع للهيدروجين، بحيث يكون بديلًا عن الطاقة في صورتها التقليدية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
الحكومة الأردنية تجيب على 15 سؤالا أمام البرلمان
تابعنا عبر
تشهد جلسة رقابية يعقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، الاستماع لإجابة الحكومة على 15 سؤالاً موجها إليها حول مختلف القضايا.
وقال وكالة أنباء "عمون"
، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني تعقد اجتماعا تناقش فيه مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية.
في السياق ذاته، تناقش اللجنة الإدارية في المجلس موضوع تثبيت الأطباء البيطريين والموظفين العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.
وتجتمع لجنة فلسطين بالمجلس مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية لبحث آخر التطورات والأحداث في المسجد الأقصى.
وتعتزم لجنة المرأة وشؤون الأسرة مناقشة مسألة الانتساب الاختياري للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي وكذلك رفع سن التقاعد للمرأة العاملة.
وفي وقت سابق، قال خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني
، إن بلاده تنظر باهتمام كبير إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تعد المملكة بيئة خصبة ومناسبة لهذا النموذج الاقتصادي، غير أن التشريعات الموجودة في المملكة هي تشريعات جاذبة للاستثمارات، لا سيما في هذا الحقل المهم.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن يبذل جهودًا كبيرة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الصناعات التي تحد منها، ويعد الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي فكرت في إنشاء مصنع للهيدروجين، بحيث يكون بديلًا عن الطاقة في صورتها التقليدية.