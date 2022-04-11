https://arabic.sputniknews.com/20220411/الخارجية-الفرنسية-تعلن-6-دبلوماسيين-روس-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1061093669.html
الخارجية الفرنسية تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
الخارجية الفرنسية تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
أعلنت الخارجية الفرنسية 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم، موضحة أن نشاطهم يتعارض مع المصالح الوطنية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:55+0000
2022-04-11T18:55+0000
2022-04-11T18:55+0000
أخبار فرنسا
روسيا
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الاثنين، أن الإدارة العامة للأمن الداخلي، كشفت أمس الأحد عن عملية سرية تقودها الاستخبارات الروسية على الأراضي الفرنسية، موضحة أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي وكشف عن نشاطهم المتعارض مع المصالح الوطنية، تم اعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.ومن جانبها أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على الممارسات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الروس.وقالت زاخاروفا لوكالة سبوتنيك: "روسيا سترد بالشكل المناسب".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , روسيا
الخارجية الفرنسية تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
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أعلنت الخارجية الفرنسية 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم، موضحة أن نشاطهم يتعارض مع المصالح الوطنية.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الاثنين، أن الإدارة العامة للأمن الداخلي، كشفت أمس الأحد عن عملية سرية تقودها الاستخبارات الروسية على الأراضي الفرنسية، موضحة أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي
وكشف عن نشاطهم المتعارض مع المصالح الوطنية، تم اعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.
وبينت الوزارة أنه بغياب السفير الروسي، فقد تم استدعاء الدبلوماسي الثاني الخارجية مساء اليوم من أجل إبلاغه بهذا القرار.
ومن جانبها أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد على الممارسات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الروس.
وقالت زاخاروفا لوكالة سبوتنيك: "روسيا سترد بالشكل المناسب".