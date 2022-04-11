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https://arabic.sputniknews.com/20220411/المفوضية-الأوروبية-تحظر-نشاط-وعمل-20-شركة-طيران-روسية-على-أراضيها-1061074444.html
المفوضية الأوروبية تحظر نشاط وعمل 20 شركة طيران روسية على أراضيها
المفوضية الأوروبية تحظر نشاط وعمل 20 شركة طيران روسية على أراضيها
أعلنت المفوضية الأوروبية، إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية وحظر نشاطها في دول الاتحاد الأوروبي، "لانتهاكها معايير السلامة الدولية". 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:16+0000
2022-04-11T12:16+0000
العالم
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وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "سيتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها معايير السلامة الدولية".وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
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المفوضية الأوروبية تحظر نشاط وعمل 20 شركة طيران روسية على أراضيها

12:16 GMT 11.04.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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أعلنت المفوضية الأوروبية، إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية وحظر نشاطها في دول الاتحاد الأوروبي، "لانتهاكها معايير السلامة الدولية".

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "سيتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها معايير السلامة الدولية".
وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
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