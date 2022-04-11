https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوشيلين-سنقوم-بتكثيف-العمليات-العسكرية-لتحرير-ما-تبقى-من-أراضي-دونيتسك-الشعبية-1061066752.html
بوشيلين: سنقوم بتكثيف العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من أراضي دونيتسك
بوشيلين: سنقوم بتكثيف العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من أراضي دونيتسك
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، عن قرار تكثيف العمليات العسكرية لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:32+0000
2022-04-11T09:32+0000
2022-04-11T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.وكشف بوشلين أن أكثر من 1500 مسلح أوكراني يتواجدون في منطقة مصنع ماريوبول "آزوفستال". وتابع قائلا: "وفقا لتقديراتنا، لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين في منطقة مصنع آزوفستال. ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بوشيلين: سنقوم بتكثيف العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من أراضي دونيتسك
09:32 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، عن قرار تكثيف العمليات العسكرية لتحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال بوشيلين، متحدثا إلى ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، إن العمليات العسكرية ستستمر وسنقوم بتكثيف وتعزيز التقدم على الجبهات لتحرير أراضي الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وكشف بوشلين أن أكثر من 1500 مسلح أوكراني يتواجدون في منطقة مصنع ماريوبول "آزوفستال".
وتابع قائلا: "وفقا لتقديراتنا، لا يزال هناك بضعة آلاف من القوميين في منطقة مصنع آزوفستال. ويتراوح الرقم كما يبدو من التقارير بين 1.5 و3 آلاف شخص".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.