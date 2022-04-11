https://arabic.sputniknews.com/20220411/تتمتع-بموثوقية-عالية-روسيا-تكثف-جهود-تصنيع-طائرات-تو-214-1061070265.html
تتمتع بموثوقية عالية.. روسيا تكثف جهود تصنيع طائرات "تو-214"
تتمتع بموثوقية عالية.. روسيا تكثف جهود تصنيع طائرات "تو-214"
تتطلع صناعة الطائرات الروسية إلى إنتاج حوالي 70 طائرة من طراز "تو-214" في فترة ما قبل عام 2030. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:53+0000
2022-04-11T10:53+0000
2022-04-11T10:53+0000
روسيا
اقتصاد
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وصرح مدير صناعة الطائرات في روسيا، يوري سلوسار، بأن روسيا بدأت العمل في مشروع تصنيع 20 طائرة من طراز "تو-214".وطائرة "تو-214" طائرة ركاب يمكنها أن تحمل 210 أشخاص إلى مسافة 6500 كيلومتر وتتمتع بموثوقية عالية، ورأت النور في الفترة الأخيرة. وأنتجت روسيا القليل منها حتى الآن. أما الآن فإنها قررت تكثيف الجهود في مجال بناء الطائرات بعدما أقبل الغرب على وضع قيود على التبادل التجاري مع روسيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الطائرات المدنية وقطع الغيار لها إلى روسيا.كما ترفع روسيا وتيرة إنتاج طائرات "إيل-96" أيضا.وكان مصدر في قطاع صناعة الطائرات صرح أنه من المفروض أن تتسلم شركات الطيران الروسية أكثر من 500 طائرة روسية جديدة منها "إم إس-21" و"سوخوي سويؤجيت" و"تو-214" و"إيل-96" قبل عام 2030.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
تتمتع بموثوقية عالية.. روسيا تكثف جهود تصنيع طائرات "تو-214"
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تتطلع صناعة الطائرات الروسية إلى إنتاج حوالي 70 طائرة من طراز "تو-214" في فترة ما قبل عام 2030.
وصرح
مدير صناعة الطائرات في روسيا، يوري سلوسار، بأن روسيا بدأت العمل في مشروع تصنيع 20 طائرة من طراز "تو-214".
وطائرة "تو-214" طائرة ركاب يمكنها أن تحمل 210 أشخاص إلى مسافة 6500 كيلومتر وتتمتع بموثوقية عالية، ورأت النور في الفترة الأخيرة. وأنتجت روسيا القليل منها حتى الآن. أما الآن فإنها قررت تكثيف الجهود في مجال بناء الطائرات بعدما أقبل الغرب على وضع قيود على التبادل التجاري مع روسيا. فمثلا، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الطائرات المدنية وقطع الغيار لها إلى روسيا.
كما ترفع روسيا وتيرة إنتاج طائرات "إيل-96" أيضا.
وكان مصدر في قطاع صناعة الطائرات صرح أنه من المفروض أن تتسلم شركات الطيران الروسية أكثر من 500 طائرة روسية جديدة منها "إم إس-21" و"سوخوي سويؤجيت" و"تو-214" و"إيل-96" قبل عام 2030.