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https://arabic.sputniknews.com/20220411/تخفيفا-لضغوط-الحصار-الأمريكي-الجيش-الروسي-يوزع-مساعدات-غذائية-لفقراء-اللاذقية-1061084764.html
تخفيفا لضغوط الحصار الأمريكي.. الجيش الروسي يوزع مساعدات غذائية لفقراء اللاذقية
تخفيفا لضغوط الحصار الأمريكي.. الجيش الروسي يوزع مساعدات غذائية لفقراء اللاذقية
قدّم الجيش الروسي في قاعدة حميميم، اليوم، مساعدات إنسانية تتضمن 4.5 طن من المواد الغذائية الأساسية لأهالي منطقة (دمسرخو) في محافظة اللاذقية، غربي سوريا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T14:59+0000
2022-04-11T14:59+0000
تقارير سبوتنيك
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وقال ممثل مركز التنسيق الروسي الرائد ألكسندر لوفن لـ"سبوتنيك": "في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه روسيا الاتحادية للشعب السوري، تم اليوم توزيع 500 سلة غذائية، وتأتي هذه المساعدات كنوع من الدعم للشعب السوري الذي يعاني من العقوبات الأمريكية الجائرة عليه".وبيّن لوفن أنه يتم التوزيع بناء على جولات ميدانية سابقة ولقاء المسؤولين عن المنطقة المستهدفة وقوائم بالأسر الأشد احتياجاً، بالإضافة لعائلات الشهداء والجرحى بهدف مساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها بسبب العقوبات.وأضاف لوفن: "هذه المساعدات تعبر أيضا عن عمق العلاقات بين روسيا وسوريا"، منوها بعمق "الصداقة والمحبة للشعب السوري".وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية ان المساعدات المقدمة تندرج ضمن خطة الدعم التي ينتهجها مزكز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، وضمت هذه الدفعة مواداً غذاىية أساسية متنوعة بما في ذلك حليب الأطفال.بدوره، وجّه مختار حي دمسرخو رأفت كحيلة الشكر لمركز التنسيق وللقوات الروسية الموجودة في سوريا على تقديمهم المساعدات الغذائية رغم العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تخفف بشكل كبير عن الأهالي في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها.وفي حديثهم لـ "سبوتنيك" عبر عدد من الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجيش الروسي لما يقدمه من دعم إنساني لمساعدتهم في تأمين حاجاتهم في ظل غلاء المعيشة الناجم عن العقوبات والحصار تحت ما يسمى "قانون قيصر".
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تقارير سبوتنيك

تخفيفا لضغوط الحصار الأمريكي.. الجيش الروسي يوزع مساعدات غذائية لفقراء اللاذقية

14:59 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Monzer Said
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قدّم الجيش الروسي في قاعدة حميميم، اليوم، مساعدات إنسانية تتضمن 4.5 طن من المواد الغذائية الأساسية لأهالي منطقة (دمسرخو) في محافظة اللاذقية، غربي سوريا.
وقال ممثل مركز التنسيق الروسي الرائد ألكسندر لوفن لـ"سبوتنيك": "في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه روسيا الاتحادية للشعب السوري، تم اليوم توزيع 500 سلة غذائية، وتأتي هذه المساعدات كنوع من الدعم للشعب السوري الذي يعاني من العقوبات الأمريكية الجائرة عليه".
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
وبيّن لوفن أنه يتم التوزيع بناء على جولات ميدانية سابقة ولقاء المسؤولين عن المنطقة المستهدفة وقوائم بالأسر الأشد احتياجاً، بالإضافة لعائلات الشهداء والجرحى بهدف مساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها بسبب العقوبات.
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
وأضاف لوفن: "هذه المساعدات تعبر أيضا عن عمق العلاقات بين روسيا وسوريا"، منوها بعمق "الصداقة والمحبة للشعب السوري".
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية ان المساعدات المقدمة تندرج ضمن خطة الدعم التي ينتهجها مزكز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم، وضمت هذه الدفعة مواداً غذاىية أساسية متنوعة بما في ذلك حليب الأطفال.
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
بدوره، وجّه مختار حي دمسرخو رأفت كحيلة الشكر لمركز التنسيق وللقوات الروسية الموجودة في سوريا على تقديمهم المساعدات الغذائية رغم العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تخفف بشكل كبير عن الأهالي في ظل الأوضاع المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها.
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
وفي حديثهم لـ "سبوتنيك" عبر عدد من الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجيش الروسي لما يقدمه من دعم إنساني لمساعدتهم في تأمين حاجاتهم في ظل غلاء المعيشة الناجم عن العقوبات والحصار تحت ما يسمى "قانون قيصر".
© Sputnik . Monzer Saidالجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
1/1
© Sputnik . Monzer Said
الجيش الروسي يوزّع مساعدات إنسانية لفقراء اللاذقية
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