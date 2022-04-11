https://arabic.sputniknews.com/20220411/مذيعة-أمريكية-تزعم-أن-طردها-من-عملها-كان-بسبب-سخريتها-من-ملابس-كامالا-هاريس-1061088753.html

مذيعة أمريكية تزعم أن طردها من عملها كان بسبب سخريتها من ملابس كامالا هاريس

مذيعة أمريكية تزعم أن طردها من عملها كان بسبب سخريتها من ملابس كامالا هاريس

زعمت مقدمة برامج أمريكية، أنها طردت من المحطة الإذاعية التي تعمل بها، بعد كتابتها تغريدة ساخرة من ملابس كامالا هاريس، ‏نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T16:01+0000

2022-04-11T16:01+0000

2022-04-11T16:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم

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وقالت المذيعة، آمبر آثي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن "الغوغاء المستيقظين لم يرضوا بسخريتها من هاريس"، بحسب تعبيرها.وأكدت أنها طردت من عملها في محطة "WMAL"بعدما شبّهت في تغريدتها الملابس التي ارتدتها كامالا هاريس في خطاب حالة الاتحاد بملابس موظفي شركة الشحن الأمريكية "يو بي إس"، البنية اللون.وكتبت آمبر آثي: "كامالا تبدو كموظفة في شركة "يو بي إس"، ما الذي يمكن أن يفعله اللون البني لك؟ لا شيء جيد، على ما يبدو".وأشارت لمقدم البرنامج، تاكر كارلسون، في برنامجه التلفزيوني أن "الشركة الأم للمحطة، "كومولوس"، اعتقدت أنه يمكن أن ترضي الغوغاء إذا قامت بطردي للتو".وتابعت: "الخطأ الأول الذي وقعت فيه الشركة الأم هو أن الغوغاء المستيقظين لم يرضوا أبدا بما فعلته، والخطأ الثاني الذي ارتكبوه هو أنهم اعتقدوا أنني سأقوم بالانزواء والصمت بشأن ما حدث".ولفتت آمبر آثي إلى أن شركة "كولوموس" أخبرتها في مكالمة هاتفية أن تغريدتها الساخرة تنتهك سياسة وسائل التواصل الاجتماعي "الغامضة"، التي تمنع الموظفين من فعل أي شيء لإلحاق الضرر بسمعتها، وبالتالي منحوا لأنفسهم الحق في طرد الناس لأي سبب يريدونه".وشددت آثي إنها لم تُمنح الفرصة للدفاع عن نفسها خلال مكالمتها مع الشركة، وذكرت أنه "في لقاءات لاحقة حول هذا الوضع، اعترف القائمون عليها في الواقع أنهم لا يعتقدون حقا أن تغريدتها كانت عنصرية".وواصلت مستنكرة أن "ما يهمهم في الواقع هو التصور الخاص لهؤلاء الفاعلين اليساريين السيئين حقا وغير الأمناء لمفهوم العنصرية".

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم