https://arabic.sputniknews.com/20220411/ناريشكين-الإمبراطور-الروسي-بطرس-الأول-كان-ليتقلب-في-قبره-لو-علم-بالحال-التي-وصلت-إليها-أوكرانيا-1061065611.html
ناريشكين: الإمبراطور الروسي بطرس الأول كان ليتقلب في قبره لو علم بالحال التي وصلت إليها أوكرانيا
ناريشكين: الإمبراطور الروسي بطرس الأول كان ليتقلب في قبره لو علم بالحال التي وصلت إليها أوكرانيا
كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الإمبراطور الروسي بطرس الأول كان ليتقلب في قبره لو علم بالحال التي وصلت إليها... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:14+0000
2022-04-11T09:14+0000
2022-04-11T09:14+0000
روسيا
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وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك": إن "الامبراطور الروسي بطرس الأول كان سيتقلب في قبره لو علم بحالة أوكرانيا وتدهورها".وأضاف ناريشكين قائلا: "واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية التي فاز بها بطرس الأول في معركة بولتافا".وتابع قائلا: "أعتقد أنه سوف يتقلب في قبره، بعد أن يعلم ما جلبه أحفاد القوزاق لهذه الأراضي في العقود الثلاثة الماضية".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا
ناريشكين: الإمبراطور الروسي بطرس الأول كان ليتقلب في قبره لو علم بالحال التي وصلت إليها أوكرانيا
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كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الإمبراطور الروسي بطرس الأول كان ليتقلب في قبره لو علم بالحال التي وصلت إليها أوكرانيا.
وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك": إن "الامبراطور الروسي بطرس الأول كان سيتقلب في قبره لو علم بحالة أوكرانيا وتدهورها".
وأضاف ناريشكين قائلا: "واحدة من أعظم الانتصارات العسكرية التي فاز بها بطرس الأول في معركة بولتافا".
وتابع قائلا: "أعتقد أنه سوف يتقلب في قبره، بعد أن يعلم ما جلبه أحفاد القوزاق لهذه الأراضي في العقود الثلاثة الماضية".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.