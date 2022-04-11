https://arabic.sputniknews.com/20220411/هنغاريا-نرفض-شمول-وارداتنا-من-الطاقة-الروسية-بالعقوبات-1061066171.html

هنغاريا: نرفض شمول وارداتنا من الطاقة الروسية بالعقوبات

هنغاريا: نرفض شمول وارداتنا من الطاقة الروسية بالعقوبات

أكدت هنغاريا أنها لن تتراجع عن رفضها شمول وارداتها من الطاقة الروسية في العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T09:19+0000

2022-04-11T09:19+0000

2022-04-11T09:19+0000

روسيا

هنغاريا

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وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو، في منشور على "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "رغم تأكيدنا مرارا وتكرارا أن استيراد البترول أو الغاز الطبيعي لا يمكن أن يكون خاضعا للعقوبات، يجب مواصلة التأكيد على موقفنا".وأضاف وزير الخارجية: "اليوم لن يكون هناك استثناء من هذا. يمكن للجميع التأكد من أننا لن نتراجع، وفي المستقبل سنضمن أمن إمدادات الطاقة في بلدنا".يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ اليوم إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية المتعلقة بفرض العقوبات ضد روسيا.وقال بوريل: "العقوبات مطروحة دائمًا على الطاولة، والمناقشة حول أوكرانيا تعني بالتأكيد مناقشة فعالية العقوبات، تلك التي تم تحديدها بالفعل، وبالتأكيد سيناقش الوزراء الخطوات الأخرى".وأشار بوريل ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في حظر النفط الروسي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أن "فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا هو خيار".وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد قال إن الموجة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تدمر أساس النظام المالي العالمي وتؤدي إلى أزمة، لكن دول البريكس لديها كل الأدوات لمواجهتها.

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