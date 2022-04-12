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https://arabic.sputniknews.com/20220412/أوبك-تخفض-توقعات-إنتاج-النفط-من-خارج-المنظمة-لعام-2022-إلى-6626-مليون-برميل-يوميا-1061120782.html
أوبك تخفض توقعات إنتاج النفط من خارج المنظمة لعام 2022 إلى 66.26 مليون برميل يوميا
أوبك تخفض توقعات إنتاج النفط من خارج المنظمة لعام 2022 إلى 66.26 مليون برميل يوميا
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، من حجم توقعات إنتاج النفط من خارج المنظمة خلال عام 2022، ليبلغ 66.26 مليون برميل... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:38+0000
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أوبك
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أوبك تخفض توقعات إنتاج النفط من خارج المنظمة لعام 2022 إلى 66.26 مليون برميل يوميا

13:38 GMT 12.04.2022
© REUTERS / DADO RUVICأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، من حجم توقعات إنتاج النفط من خارج المنظمة خلال عام 2022، ليبلغ 66.26 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، تعديل توقعاتها بنمو المخزون لدى الدول من خارج أوبك لعام 2022 بنحو 0.3 مليون برميل يوميا، بحيث يكون المتوسط السنوي 66.26 مليون برميل في اليوم.

وكشف التقرير أيضا أن المنظمة خفضت في تقريرها لشهر نيسان/أبريل، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، في 2022، بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا، إلى 3.7 مليون برميل يوميا؛ بسبب العامل الجيوسياسي، وموجة جديدة من فيروس "أوميكرون" في الصين.

وبالتالي، فإن الطلب على النفط في العالم، وفقًا لمنظمة "أوبك"، سيصل إلى 100.5 مليون برميل يوميًا في عام 2022.

ويعتبر هذا أعلى بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا، مما كان عليه في فترة ما قبل الجائحة، عام 2019.
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