https://arabic.sputniknews.com/20220412/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-تأكيد-استخدام-المواد-الكيميائية-في-ماريوبول-1061124326.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد استخدام المواد الكيميائية في ماريوبول
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد استخدام المواد الكيميائية في ماريوبول
قال مسؤول كبير في البنتاغون، اليوم الثلاثاءال إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد استخدام المواد الكيماوية في مدينة ماريوبول الأوكرانية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:37+0000
2022-04-12T14:37+0000
2022-04-12T14:59+0000
العالم
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وقال المسؤول في إفادة صحفية: "لا يمكننا تأكيد التقارير التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس عن استخدام مواد كيماوية في ماريوبول".وأضاف: "لا يمكننا تأكيد استخدام المواد الكيماوية في الوقت الحالي". متابعا "ما زلنا نقوم بعملية تقييم".
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العالم
البنتاغون: الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد استخدام المواد الكيميائية في ماريوبول
14:37 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال مسؤول كبير في البنتاغون، اليوم الثلاثاءال إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد استخدام المواد الكيماوية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وقال المسؤول في إفادة صحفية: "لا يمكننا تأكيد التقارير التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أمس عن استخدام مواد كيماوية في ماريوبول".
وأضاف: "لا يمكننا تأكيد استخدام المواد الكيماوية في الوقت الحالي". متابعا "ما زلنا نقوم بعملية تقييم".