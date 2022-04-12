https://arabic.sputniknews.com/20220412/الجيش-الأمريكي-يتسبب-بكارثة-بيئية-جراء-أنشطته-غير-شرعية-باستخراج-وسرقة-النفط-شرقي-سوريا-فيديو-1061125677.html

الجيش الأمريكي يتسبب بكارثة بيئية جراء أنشطته غير الشرعية باستخراج وسرقة النفط شرقي سوريا... فيديو

الجيش الأمريكي يتسبب بكارثة بيئية جراء أنشطته غير الشرعية باستخراج وسرقة النفط شرقي سوريا... فيديو

تسببت عشوائية أنشطة الجيش الأمريكي في استخراج النفط وحمى سرقته وتصديره من 360 بئرا تتبع لأحد حقول محافظة الحسكة السورية، بتلوث بيئي خطير بدأ يهدد حياة الناس... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T18:16+0000

2022-04-12T18:16+0000

2022-04-12T18:18+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقالت مصادر محلية بريف محافظة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بأن "عمليات استخراج النفط العشوائية في (حقل تشرين النفطي) شرقي مدينة الحسكة الذي يسيطر عليه مسلحين موالين للجيش الأمريكي منذ عام 2015م، وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، أدت لحدوث تلوث نفطي في احد منابع المياه العذبة في بلدة (طابان) والذي يعد مصدراً وحيدا للمياه في المنطقة ولزراعة الأراضي وسقاية المواشي إضافة إلى الأسماك التي تعيش في هذا النبع".وبينت المصادر أن "سكان البلدة والتجمعات والقرى التابعة لها، يقفون على عتبة كارثة صحية، نظرا للمخاطر المرتقبة التي تترتب على ارتفاع نسبة التلوث في الأبار التي يعتمدون عليها كمصدر لمياه الشرب لهم ولعوائلهم".وتبعد بلدة طابان وقراها المحيطة بها، وهي (العلكانة ويافا والنهاب وخراب العجائز وذي قار) نحو 40 كم جنوبي شرقي الحسكة على طريق الشدادي الشرقي، ويوجد في كل قرية حوالي 15 بئرا ارتوازياً بشكل وسطي.وتابعت المصادر: "منذ بضعة أشهر، بدأنا نلاحظ تغيرا في لون وطعم ورائحة مياه نبع طابان، تلاه تضرر واضح في الغطاء النباتي والأراضي الزراعية المجاورة ونفوق الحيوانات التي ترتوي على مياهه، إضافة إلى الأسماك التي تعيش في البحيرة الناتجة عنه".وأكدت المصادر أن "السبب في ذلك هو تسرب المواد السامة من (حقل تشرين النفطي)، وذلك عبر الشقوق والأخفاس الأرضية (الفجوات) له، ومنها (المواد الكيميائية كالرصاص والكبريت) وهي مواد مصنفة كمواد شديدة السمية".وأضافت المصادر أن "مياه النبع تصب في بحيرة السد الجنوبي (سد الشهيد باسل الأسد)، وإذا استمر الحال على ماهو عليه فإن الأسماك الموجودة في البحيرة مصيرها الهلاك كما أن الآبار الارتوازية في هذه المنطقة بدأت تعاني من نفس المشكلة والمواد المتسربة عالية السمية تقتل النبات والحيوان وحتى الإنسان، فهي تحتوي على مواد مشعة تسبب السرطانات".وأكدت المصادر بان "السكان المحليين في بلدة طابان وقراها قاموا بتقديم عدد كبير من الشكاوي لما يسمى (هيئة الزراعة والري) التابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي والى قيادة التنظيم، شرحوا فيها ملابسات الثلوث البيئي المنتشرة في المنطقة ومخاطره القائمة والمحتملة على صحتهم، لكن دون أي جدوى".بدورها، قالت مصادر فنية عليمة بشؤون النفط شرقي سوريا، لوكالة "سبوتنيك": إن "حقل (تشرين النفطي) يتبع لمديرية حقول نفط الجبسة بالشدادي وهذه الأخيرة تتبع لـالشركة السورية للنفط، مبينة أن الحقل يضم 360 بئراً نفطيا جميعها تعمل حالياً، ويسيطر عليها الاحتلال الأمريكي ، حيث يتم استخراج النفط منها جميعاً ويتم ضخها إلى المحطة الرئيسية ضمن الحقل ومنها إلى خزانات كبيرة يتم فيها فلترة النفط ومنها يتم نقلها عبر الصهاريج وسرقتها خارج الحدود".وحول ملابسات التلوث، كشفت المصادر عن أن "النفط المستخرج من الحقل يرافقه ما يسمى (المياه الطبقية) وهي مواد سامة يتم التخلص منها حالياً بضخها عبر فجوات الأرض والشقوق (الاخفاس)، عبر خطوط قطرها (30- 40 إنشا)، ما يؤدي إلى اختلاطها مع المياه الجوفية للآبار الارتوازية ومياه نبع طابان الذي يعتبر رافداً أساسياً لمياه بحيرة سد (الشهيد باسل الأسد الجنوبي)، والذي يعتبر اكبر السدود السطحية في محافظة الحسكة".وأكدت المصادر أن "استمرار الأمر ينذر بكارثة بيئية خطيرة بدأت معالمها الأولى بالظهور، موضحة بأن الشركة السورية للنفط كانت تتخلص من المياه الطبقية السامة ضمن مساحات مخصصة وبطريقة الحقن في قرية الدباغية القريبة من الحقل بطرق علمية متطورة وذلك تجنباً لحدوث أي تلوث بيئي محتمل".وأضافت المصادر: "(الشركة السورية للنفط) كانت قد أنشأت قبل الحرب، ما يسمى (منشأة عين طابان)، وهي عبارة عن أحواض وإنشاءات عازلة وجدارن استنادية بهدف حماية مياه نبع عين طابان من أي تلوث بيئي، إلا أن هذه المنشأة حالياً متوقفة بشكل تام نتيجة سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحي تنظيم "قسد" الموالين له على المنطقة".ويسيطر ضباط وجنود الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له على جميع حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، وينشطون أنشتطتهم منذ عدة سنوات بعمليات سرقة ونهب متواصلة لهذه الحقول عبر الصهاريج وخطوط النقل وأنابيب التهريب باتجاه الأراضي العراقية ومنها إلى الأراضي التركية، حيث يصل كميات كبيرة منها للتنظيمات الإرهابية المنتشرة شمال سوريا ومحافظة إدلب.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها راهنا من الحقول السورية المحتلة، نحو 3ماليين برميل شهريا من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.وكان إنتاج سوريا من النفط الخام عام 2010 قد وصل إلى ما يقارب 360 ألف برميل يوميا، منها 100 ألف برميل يوميا من حقول مديرية نفط الحسكة برميلان شمال شرق محافظة الحسكة، أما من القمح فكانت محافظة الحسكة تنتج ما يقارب المليون طن سنويا، وكانت سوريا تعتبر بلدا مصدرا للنفط والقمح، في حين أنها اليوم أصبحت بلدا مستوردا للنفط والقمح، كما أنها تلاقي صعوبة كبيرة في تأمينهما بسبب العقوبات الغربية والأمريكية وفق قانون "قيصر" الجائر.وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي حالة من الغضب الشعبي والانتفاضة العشائرية التي تتوسع بشكل يومي في جميع مناطق محافظات الحسكة والرقة ودير الزور والتي شهدت خروج مظاهرات شعبية كبيرة قتل فيها مجموعة كبيرة من المدنيين برصاص الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له بتنظيم "قسد".

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