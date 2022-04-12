https://arabic.sputniknews.com/20220412/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-الجانب-الأوكراني-خلال-العملية-العسكرية-الخاصة-1061130811.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال العملية العسكرية الخاصة
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T17:37+0000
2022-04-12T17:37+0000
2022-04-12T18:15+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، من بينها مستودعا للذخيرة وأماكن لتكديس العتاد العسكري.وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها مستودعا للذخيرة في مقاطعة لوغانسك، و8 أماكن لتكديس العتاد العسكري في مقاطعة خاركوف".وأضاف كوناشينكوف: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقتي أوتشاكوف ونيكولايف".وتابع كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ، و445 طائرة مسيرة، و2153 دبابة ومدرعة، و241 راجمة صواريخ، و924 مدفعية ميدان وهاون، و2063 وحدة مركبة عسكرية خاصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني خلال العملية العسكرية الخاصة
17:37 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 18:15 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، من بينها مستودعا للذخيرة وأماكن لتكديس العتاد العسكري.
موسكو - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد، من بينها مستودعا للذخيرة وأماكن لتكديس العتاد العسكري.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية بتدمير 38 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها مستودعا للذخيرة في مقاطعة لوغانسك، و8 أماكن لتكديس العتاد العسكري في مقاطعة خاركوف".
وأضاف كوناشينكوف: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقتي أوتشاكوف ونيكولايف".
وتابع كوناشينكوف: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ، و445 طائرة مسيرة، و2153 دبابة ومدرعة، و241 راجمة صواريخ، و924 مدفعية ميدان وهاون، و2063 وحدة مركبة عسكرية خاصة".