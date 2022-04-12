https://arabic.sputniknews.com/20220412/تركيا-طائرات-النقل-العسكرية-التركية-العالقة-في-كييف-لم-تصب-بأذى-1061126419.html
تركيا: طائرات النقل العسكرية التركية العالقة في كييف لم تصب بأذى
تركيا: طائرات النقل العسكرية التركية العالقة في كييف لم تصب بأذى
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية، العالقة في كييف لم... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:18+0000
2022-04-12T15:18+0000
2022-04-12T15:18+0000
العالم
روسيا
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وقال أكار في اجتماع مع قادة عسكريين، "طائرة النقل العسكرية من طراز A400M التابعة للقوات المسلحة التركية ، العالقة في كييف بسبب بدء الحرب ، لم تصب بأذى".وأضاف: "تمت مراقبة حالتها من قبل متخصصين طيران. وستعود الطائرة إلى تركيا حالما تتوفر الظروف المناسبة".وفي إشارة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا ، "شدد الوزير على أن تركيا أيدت منذ البداية وقف الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا ودعمت عملية التفاوض".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
تركيا: طائرات النقل العسكرية التركية العالقة في كييف لم تصب بأذى
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فيما يتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إن طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية، العالقة في كييف لم تصب بأذى.
وقال أكار في اجتماع مع قادة عسكريين، "طائرة النقل العسكرية من طراز A400M التابعة للقوات المسلحة التركية ، العالقة في كييف بسبب بدء الحرب ، لم تصب بأذى".
وأضاف: "تمت مراقبة حالتها من قبل متخصصين طيران. وستعود الطائرة إلى تركيا حالما تتوفر الظروف المناسبة".
وفي إشارة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا ، "شدد الوزير على أن تركيا أيدت منذ البداية وقف الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا ودعمت عملية التفاوض".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.