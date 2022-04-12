https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-ينشر-صورة-لمعارض-أوكراني-كبير-مكبلا-بالقيود-1061133968.html
زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود
زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود
نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة لرئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، مكبلا بالقيود. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T19:02+0000
2022-04-12T19:02+0000
2022-04-12T19:02+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060901270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a13221e3e305822acae2e7841eafcc0.jpg
ونشر زيلينسكي صورة لمدفيدتشوك عبر قناته على "تليغرام" وهو يجلس مكبلا بالقيود، وعلق عليها بالقول: "تم إجراء عملية خاصة بفضل قوات الأمن الأوكراني. التفاصيل لاحقا".ولم يعلق الكرملين على المعلومات الخاصة باحتجاز السياسي الأوكراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف للصحفيين: "رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحا، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما".وفقا له، هناك الكثير من الرسائل المزيفة ، لذلك عليك التحقق من كل شيء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060901270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fff799efdbbd2848546a841772f74d9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود
تابعنا عبر
نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة لرئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، مكبلا بالقيود.
ونشر زيلينسكي صورة لمدفيدتشوك عبر قناته على "تليغرام" وهو يجلس مكبلا بالقيود، وعلق عليها بالقول: "تم إجراء عملية خاصة بفضل قوات الأمن الأوكراني. التفاصيل لاحقا".
ولم يعلق الكرملين على المعلومات الخاصة باحتجاز السياسي الأوكراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف للصحفيين: "رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحا، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما".
وفقا له، هناك الكثير من الرسائل المزيفة ، لذلك عليك التحقق من كل شيء.