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زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود
زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود
نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة لرئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، مكبلا بالقيود. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T19:02+0000
2022-04-12T19:02+0000
العالم
روسيا
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ونشر زيلينسكي صورة لمدفيدتشوك عبر قناته على "تليغرام" وهو يجلس مكبلا بالقيود، وعلق عليها بالقول: "تم إجراء عملية خاصة بفضل قوات الأمن الأوكراني. التفاصيل لاحقا".ولم يعلق الكرملين على المعلومات الخاصة باحتجاز السياسي الأوكراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف للصحفيين: "رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحا، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما".وفقا له، هناك الكثير من الرسائل المزيفة ، لذلك عليك التحقق من كل شيء.
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العالم, روسيا

زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود

19:02 GMT 12.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أوكرانيا، 4 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة لرئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فيكتور ميدفيدتشوك، مكبلا بالقيود.
ونشر زيلينسكي صورة لمدفيدتشوك عبر قناته على "تليغرام" وهو يجلس مكبلا بالقيود، وعلق عليها بالقول: "تم إجراء عملية خاصة بفضل قوات الأمن الأوكراني. التفاصيل لاحقا".
ولم يعلق الكرملين على المعلومات الخاصة باحتجاز السياسي الأوكراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف للصحفيين: "رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحا، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما".
وفقا له، هناك الكثير من الرسائل المزيفة ، لذلك عليك التحقق من كل شيء.
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