https://arabic.sputniknews.com/20220412/قاعدة-بايكونور-الفضائية-لن-تستعيد-منصة-غاغارين-في-وقت-قريب-1061107408.html

قاعدة "بايكونور" الفضائية لن تستعيد "منصة غاغارين" في وقت قريب

قاعدة "بايكونور" الفضائية لن تستعيد "منصة غاغارين" في وقت قريب

لا يُتوقع أن تشهد قاعدة "بايكونور" الفضائية في وقت قريب إعادة بناء المنصة التي انطلق منها رائد الفضاء الأول في العالم، يوري غاغارين. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T09:13+0000

2022-04-12T09:13+0000

2022-04-12T09:13+0000

روسيا

العالم

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وقال رئيس وكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، لـ"سبوتنيك"، إن روسيا لا تنوي إنجاز هذا العمل على نفقتها وحدها لاسيما وأنها تتطلع إلى إقامة المزيد من المنصات لإطلاق المركبات الفضائية في أراضيها.وتقع قاعدة "بايكونور" التي أنشأها الاتحاد السوفيتي في أراضي كازاخستان. وكان ثمة أمل في أن تشهد هذه القاعدة إعادة بناء ما اصطلح على تسميته بـ"منصة غاغارين" بجهود روسيا وكازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمل، على الأقل في وقت قريب، بسبب عدم توفير التمويل اللازم حتى الآن.وقد صرح وزير الصناعة الفضائية الكازاخي، بغداد موسين، في نهاية عام 2021، أن جميع الوثائق الخاصة بمشروع إعادة بناء "منصة غاغارين" موجودة في دولة الإمارات، وأشار إلى أن "إجراءات محددة تسير ببطء".وقال روغوزين لـ"سبوتنيك"، إنه لا يستبعد إمكانية إنجاز المشروع بجهود روسيا وكازاخستان في حال تم تخصيص الاعتمادات اللازمة، ولكنه أشار إلى أن من غير الممكن في هذه الحالة أن تستخدم "منصة غاغارين" إلا على الأسس التجارية وهو ما يطرح هذا السؤال: هل يمكن تنفيذ أي مشروع تجاري في وقت يحظر الغرب التجارة مع روسيا.

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