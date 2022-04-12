عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/قتيل-إثر-انفجار-في-بلدة-لبنانيةصور-1061105191.html
قتيل إثر انفجار في بلدة لبنانية...صور
قتيل إثر انفجار في بلدة لبنانية...صور
قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 12 نيسان/أبريل، في بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوبي لبنان. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:25+0000
2022-04-12T08:25+0000
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061104960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f6544db517db898cd4121706fbb9df2.jpg
ووقع الانفجار في مركز كشافة الرسالة الإسلامية التابع لحركة "أمل" والمحاذي لمبنى البلدية، مما سبب أضرار كبيرة بالأبنية والسيارات.وقال شهود عيان لـ "سبوتنيك" إنهم "سمعوا أصوات مفرقعات وشاهدوا تصاعد دخان قبل وقوع الانفجار".وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي عملت على إسعاف وانتشال ونقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة، فيما ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا كبيرا.وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، في تصريح إعلامي عن سقوط "ضحية و5 إصابات في الانفجار الذي وقع في بلدة بنعفول في مدينة صيدا".وتابع: "بعض الإصابات احتاجت إلى عمليات جراحية وهناك إصابتان في غرف العناية الفائقة، فيما عولجت حالات أخرى على الأرض".وفيما بعد نعت حركة أمل وجمعية كشاف الرسالة الشاب علي الرز، ابن رئيس بلدية البلدة، الذي قضى جراء الانفجار.ولم يصدر رواية رسمية حول أسباب الانفجار، إلا أن الروايات التي يتم تداولها تتحدث عن "اندلاع حريق ووصوله إلى عبوات أوكسجين تستعمل للإسعافات مما أدى إلى وقوع الانفجار".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061104960_347:0:1787:1080_1920x0_80_0_0_3b6fc74ca259b222feaae373d193b031.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان

قتيل إثر انفجار في بلدة لبنانية...صور

08:25 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Abed.K Bayقتيل إثر إنفجار في بلدة لبنانية
قتيل إثر إنفجار في بلدة لبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 12 نيسان/أبريل، في بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوبي لبنان.
ووقع الانفجار في مركز كشافة الرسالة الإسلامية التابع لحركة "أمل" والمحاذي لمبنى البلدية، مما سبب أضرار كبيرة بالأبنية والسيارات.
وقال شهود عيان لـ "سبوتنيك" إنهم "سمعوا أصوات مفرقعات وشاهدوا تصاعد دخان قبل وقوع الانفجار".
وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي عملت على إسعاف وانتشال ونقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة، فيما ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا كبيرا.
وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، في تصريح إعلامي عن سقوط "ضحية و5 إصابات في الانفجار الذي وقع في بلدة بنعفول في مدينة صيدا".
وتابع: "بعض الإصابات احتاجت إلى عمليات جراحية وهناك إصابتان في غرف العناية الفائقة، فيما عولجت حالات أخرى على الأرض".
وفيما بعد نعت حركة أمل وجمعية كشاف الرسالة الشاب علي الرز، ابن رئيس بلدية البلدة، الذي قضى جراء الانفجار.
ولم يصدر رواية رسمية حول أسباب الانفجار، إلا أن الروايات التي يتم تداولها تتحدث عن "اندلاع حريق ووصوله إلى عبوات أوكسجين تستعمل للإسعافات مما أدى إلى وقوع الانفجار".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала