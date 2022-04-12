https://arabic.sputniknews.com/20220412/قتيل-إثر-انفجار-في-بلدة-لبنانيةصور-1061105191.html
قتيل إثر انفجار في بلدة لبنانية...صور
قتيل إثر انفجار في بلدة لبنانية...صور
قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 12 نيسان/أبريل، في بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوبي لبنان. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:25+0000
2022-04-12T08:25+0000
2022-04-12T08:25+0000
لبنان
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ووقع الانفجار في مركز كشافة الرسالة الإسلامية التابع لحركة "أمل" والمحاذي لمبنى البلدية، مما سبب أضرار كبيرة بالأبنية والسيارات.وقال شهود عيان لـ "سبوتنيك" إنهم "سمعوا أصوات مفرقعات وشاهدوا تصاعد دخان قبل وقوع الانفجار".وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي عملت على إسعاف وانتشال ونقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة، فيما ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا كبيرا.وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، في تصريح إعلامي عن سقوط "ضحية و5 إصابات في الانفجار الذي وقع في بلدة بنعفول في مدينة صيدا".وتابع: "بعض الإصابات احتاجت إلى عمليات جراحية وهناك إصابتان في غرف العناية الفائقة، فيما عولجت حالات أخرى على الأرض".وفيما بعد نعت حركة أمل وجمعية كشاف الرسالة الشاب علي الرز، ابن رئيس بلدية البلدة، الذي قضى جراء الانفجار.ولم يصدر رواية رسمية حول أسباب الانفجار، إلا أن الروايات التي يتم تداولها تتحدث عن "اندلاع حريق ووصوله إلى عبوات أوكسجين تستعمل للإسعافات مما أدى إلى وقوع الانفجار".
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان
قتيل إثر انفجار في بلدة لبنانية...صور
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قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 12 نيسان/أبريل، في بلدة بنعفول في قضاء صيدا جنوبي لبنان.
ووقع الانفجار في مركز كشافة الرسالة الإسلامية التابع لحركة "أمل" والمحاذي لمبنى البلدية، مما سبب أضرار كبيرة بالأبنية والسيارات.
وقال شهود عيان لـ "سبوتنيك" إنهم "سمعوا أصوات مفرقعات وشاهدوا تصاعد دخان قبل وقوع الانفجار".
وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني التي عملت على إسعاف وانتشال ونقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة، فيما ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا كبيرا.
وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، في تصريح إعلامي عن سقوط "ضحية و5 إصابات في الانفجار الذي وقع في بلدة بنعفول في مدينة صيدا".
وتابع: "بعض الإصابات احتاجت إلى عمليات جراحية وهناك إصابتان في غرف العناية الفائقة، فيما عولجت حالات أخرى على الأرض".
وفيما بعد نعت حركة أمل وجمعية كشاف الرسالة الشاب علي الرز، ابن رئيس بلدية البلدة، الذي قضى جراء الانفجار.
ولم يصدر رواية رسمية حول أسباب الانفجار، إلا أن الروايات التي يتم تداولها تتحدث عن "اندلاع حريق ووصوله إلى عبوات أوكسجين تستعمل للإسعافات مما أدى إلى وقوع الانفجار".