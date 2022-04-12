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https://arabic.sputniknews.com/20220412/قسم-حرائق-نيويورك-اكتشاف-أجهزة-غير-مفككة-في-مترو-المدينة-حيث-وقع-إطلاق-النار-1061124682.html
قسم حرائق نيويورك: اكتشاف "أجهزة غير مفككة" في مترو المدينة حيث وقع إطلاق النار
قسم حرائق نيويورك: اكتشاف "أجهزة غير مفككة" في مترو المدينة حيث وقع إطلاق النار
أعلن قسم الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية اكتشاف أجهزة غير مفككة في مترو بروكلين حيث وقع إطلاق النار. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:38+0000
2022-04-12T15:04+0000
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وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "تلقينا اتصالا بشأن الدخان في محطة المترو .. وعند الوصول عثرت الوحدات على العديد من الجرحى وعدة أجهزة غير منفجرة في الحال".ولم يحدد الأجهزة التي كان يتحدث عنه، فيما أعلنت شرطة نيويورك على تويتر أنه لا توجد "عبوات ناسفة نشطة" في الوقت الحالي.هذا وأدت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 13 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في محطة ميترو أنفاق في مدينة بروكلين الأمريكية.ونقلت الشبكة الأمريكية عما أفادت به هيئة النقل الحضرية المشغلة لأنظمة النقل في نيويورك: "تعليق خطوط مترو الأنفاق المتعددة في بروكلين بسبب التحقيق في الحادث".في غضون ذلك، أصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيراً للمنطقة المتضررة. وقالت شرطة نيويورك "بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين. توقعوا سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة".وقال مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة فاشلة في مترو أنفاق المدينة حيث وقع إطلاق النار "في الوقت الحالي لا يمكنني تأكيد ذلك".كما رفض محاور الوكالة الحديث عن الدوافع المحتملة للهجوم، مستشهدا بتحقيق جار.وأضاف "تم تأكيد إطلاق النار. ما زلنا في مرحلة التحقيق. نحاول الحصول على مزيد من المعلومات من موظفينا على الفور."
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إصابة-5-أشخاص-على-الأقل-بحادث-إطلاق-النار-في-محطة-مترو-أنفاق-بروكلين-الأمريكية-1061121254.html
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العالم, متفجرات, الولايات المتحدة الأمريكية

قسم حرائق نيويورك: اكتشاف "أجهزة غير مفككة" في مترو المدينة حيث وقع إطلاق النار

14:38 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 12.04.2022)
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Frank Franklin II
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أعلن قسم الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية اكتشاف أجهزة غير مفككة في مترو بروكلين حيث وقع إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "تلقينا اتصالا بشأن الدخان في محطة المترو .. وعند الوصول عثرت الوحدات على العديد من الجرحى وعدة أجهزة غير منفجرة في الحال".
ولم يحدد الأجهزة التي كان يتحدث عنه، فيما أعلنت شرطة نيويورك على تويتر أنه لا توجد "عبوات ناسفة نشطة" في الوقت الحالي.
هذا وأدت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 13 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في محطة ميترو أنفاق في مدينة بروكلين الأمريكية.
ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الأميركية، عن مصادر في الشرطة، قولها: "أصيب 13 شخصا على الأقل في إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين بينهم ضحية واحدة في حالة حرجة".
ونقلت الشبكة الأمريكية عما أفادت به هيئة النقل الحضرية المشغلة لأنظمة النقل في نيويورك: "تعليق خطوط مترو الأنفاق المتعددة في بروكلين بسبب التحقيق في الحادث".
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
إصابة 13 شخصا بحادث إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين الأمريكية
14:14 GMT
في غضون ذلك، أصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيراً للمنطقة المتضررة. وقالت شرطة نيويورك "بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين. توقعوا سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة".
وقال مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة "سبوتنيك"إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة فاشلة في مترو أنفاق المدينة حيث وقع إطلاق النار "في الوقت الحالي لا يمكنني تأكيد ذلك".
كما رفض محاور الوكالة الحديث عن الدوافع المحتملة للهجوم، مستشهدا بتحقيق جار.
وأضاف "تم تأكيد إطلاق النار. ما زلنا في مرحلة التحقيق. نحاول الحصول على مزيد من المعلومات من موظفينا على الفور."
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