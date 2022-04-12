https://arabic.sputniknews.com/20220412/لوكاشينكو-الاستفزاز-في-بوتشا-هو-عملية-خاصة-بريطانية-1061116769.html
لوكاشينكو: الاستفزاز في بوتشا هو عملية خاصة بريطانية
لوكاشينكو: الاستفزاز في بوتشا هو عملية خاصة بريطانية
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتشا الأوكرانية واصفا ما حصل فيها بأنه "عملية خاصة بريطانية" 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:35+0000
2022-04-12T12:35+0000
2022-04-12T13:10+0000
العالم
روسيا
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وقال لوكاشينكو: "لو تأخرت موسكو في العملية العسكرية لكانت روسيا قد تلقت ضربة قوية". مشيرا إلى أن "هذا الصدام كان لابد ولامفر منه". واعتبر أن "الاستفزاز في بوتشا هو عملية خاصة بريطانية". وقال: "لقد حان الوقت لأن تعود الولايات المتحدة إلى الماضي القريب وتتذكر القائد الذي أراد تغيير العالم".وقال أيضا: "في الوقت السابق اعتبرنا الحرب الباردة انتهت وظننا أننا سنعيش في حياة مبنية على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي". منوها إلى أن "أجدادنا انتصروا في الحرب العالمية وسننتصر نحن في المستقبل".ونوه إلى أنه "بمساعدة روسيا، تمكنت مينسك من إحياء الكفاءات القديمة في قطاع الفضاء وتطوير كفاءات جديدة".وزار الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قاعدة فوستوتشني الفضائية جنوب شرقي روسيا اليوم الثلاثاء، حيث أجريان مباحثات استمرت لنحو 3 ساعات.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس من سيطرة القوات الأوكرانية والكتائب النازية.
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العالم, روسيا
لوكاشينكو: الاستفزاز في بوتشا هو عملية خاصة بريطانية
12:35 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتشا الأوكرانية واصفا ما حصل فيها بأنه "عملية خاصة بريطانية"
وقال لوكاشينكو: "لو تأخرت موسكو في العملية العسكرية لكانت روسيا قد تلقت ضربة قوية". مشيرا إلى أن "هذا الصدام كان لابد ولامفر منه".
واعتبر أن "الاستفزاز في بوتشا هو عملية خاصة بريطانية".
وقال: "لقد حان الوقت لأن تعود الولايات المتحدة إلى الماضي القريب وتتذكر القائد الذي أراد تغيير العالم".
وقال أيضا: "في الوقت السابق اعتبرنا الحرب الباردة انتهت وظننا أننا سنعيش في حياة مبنية على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي". منوها إلى أن "أجدادنا انتصروا في الحرب العالمية وسننتصر نحن في المستقبل".
ونوه إلى أنه "بمساعدة روسيا، تمكنت مينسك من إحياء الكفاءات القديمة في قطاع الفضاء وتطوير كفاءات جديدة".
وزار الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قاعدة فوستوتشني الفضائية جنوب شرقي روسيا اليوم الثلاثاء، حيث أجريان مباحثات استمرت لنحو 3 ساعات.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس من سيطرة القوات الأوكرانية والكتائب النازية.