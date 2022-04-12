https://arabic.sputniknews.com/20220412/مصدر-أمني-حرق-مكتب-رجل-دين-في-بابل-1061100348.html
مصدر أمني: حرق مكتب رجل دين في بابل
مصدر أمني: حرق مكتب رجل دين في بابل
قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن متظاهرين أحرقوا مكتب رجل دين في محافظة بابل. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:45+0000
2022-04-12T06:45+0000
2022-04-12T06:45+0000
العراق
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد المصدر أن المتظاهرين أقدموا على حرق مكتب محمود الصرخي، في بابل، في منطقة القاسم. وتظاهر عشرات، أمس الاثنين، أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
مصدر أمني: حرق مكتب رجل دين في بابل
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قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن متظاهرين أحرقوا مكتب رجل دين في محافظة بابل.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي
، فقد أكد المصدر أن المتظاهرين أقدموا على حرق مكتب محمود الصرخي، في بابل، في منطقة القاسم.
وتظاهر عشرات، أمس الاثنين، أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية.