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https://arabic.sputniknews.com/20220412/مصدر-أمني-حرق-مكتب-رجل-دين-في-بابل-1061100348.html
مصدر أمني: حرق مكتب رجل دين في بابل
مصدر أمني: حرق مكتب رجل دين في بابل
قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن متظاهرين أحرقوا مكتب رجل دين في محافظة بابل. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:45+0000
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العراق
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد المصدر أن المتظاهرين أقدموا على حرق مكتب محمود الصرخي، في بابل، في منطقة القاسم. وتظاهر عشرات، أمس الاثنين، أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية.
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العراق

مصدر أمني: حرق مكتب رجل دين في بابل

06:45 GMT 12.04.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن متظاهرين أحرقوا مكتب رجل دين في محافظة بابل.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، فقد أكد المصدر أن المتظاهرين أقدموا على حرق مكتب محمود الصرخي، في بابل، في منطقة القاسم.
وتظاهر عشرات، أمس الاثنين، أمام مكاتب الصرخية في بابل والناصرية.
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