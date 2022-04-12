https://arabic.sputniknews.com/20220412/معدل-التضخم-السنوي-في-ألمانيا-يصل-إلى-رقم-قياسي-تاريخي-يتجاوز-7--1061100250.html
معدل التضخم السنوي في ألمانيا يصل إلى رقم قياسي تاريخي يتجاوز 7%
معدل التضخم السنوي في ألمانيا يصل إلى رقم قياسي تاريخي يتجاوز 7%
تسارع التضخم في ألمانيا في مارس/آذار، من حيث القيمة السنوية، وفقًا للتقدير النهائي، إلى 7.3% من 5.1% في الشهر السابق، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الفدرالي... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:42+0000
2022-04-12T06:42+0000
2022-04-12T06:43+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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أصبح المؤشر رقما قياسيا في التاريخ الكامل لملاحظات Destatis. لوحظ أعلى مستوى للتضخم السنوي في ألمانيا سابقًا في مارس ومايو/أيار 1992 - ثم كان الرقم 6.2 %. تزامن المؤشر مع التقييم الأولي وتوقعات المحللين الذين تم استطلاع آرائهم في بوابة "ديلي فوركس".في مارس، ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.5%، تماشيًا مع التقديرات الأولية.في الوقت نفسه، تسارعت أسعار المستهلك في الدولة، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (مؤشر أسعار المستهلك المنسق)، وفقًا للتقييم النهائي، ونمت إلى 7.6% خلال العام من 5.5% في الشهر السابق، وفي مارس ارتفعت بنسبة 2.5% مقابل 0.9% في الشهر السابق. وتزامنت المؤشرات بشكل كامل مع توقعات المحللين والتقديرات الأولية.تنشر Destatis بيانات التضخم على أساس شهري.
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أخبار ألمانيا, اقتصاد
معدل التضخم السنوي في ألمانيا يصل إلى رقم قياسي تاريخي يتجاوز 7%
06:42 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
تسارع التضخم في ألمانيا في مارس/آذار، من حيث القيمة السنوية، وفقًا للتقدير النهائي، إلى 7.3% من 5.1% في الشهر السابق، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الفدرالي للإحصاء (Destatis).
أصبح المؤشر رقما قياسيا في التاريخ الكامل لملاحظات Destatis. لوحظ أعلى مستوى للتضخم السنوي في ألمانيا سابقًا في مارس ومايو/أيار 1992 - ثم كان الرقم 6.2 %. تزامن المؤشر مع التقييم الأولي وتوقعات المحللين الذين تم استطلاع آرائهم في بوابة "ديلي فوركس".
في مارس، ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.5%، تماشيًا مع التقديرات الأولية.
في الوقت نفسه، تسارعت أسعار المستهلك في الدولة، وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي (مؤشر أسعار المستهلك المنسق)، وفقًا للتقييم النهائي، ونمت إلى 7.6% خلال العام من 5.5% في الشهر السابق، وفي مارس ارتفعت بنسبة 2.5% مقابل 0.9% في الشهر السابق. وتزامنت المؤشرات بشكل كامل مع توقعات المحللين والتقديرات الأولية.
تنشر Destatis بيانات التضخم على أساس شهري.