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https://arabic.sputniknews.com/20220413/إساءات-عنصرية-من-محامي-البشير-داخل-محكمة-سودانية-على-الهواء-مباشرة-ودعوات-لفتح-تحقيق-عاجل-1061143900.html
"إساءات عنصرية" من محامي البشير داخل محكمة سودانية على الهواء مباشرة... ودعوات لفتح تحقيق عاجل
"إساءات عنصرية" من محامي البشير داخل محكمة سودانية على الهواء مباشرة... ودعوات لفتح تحقيق عاجل
أثار تصريح أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة انقلاب يونيو 1989، التي يُتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير وآخرون، ردود فعل واسعة مطالبة بفتح تحقيق فوري... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:55+0000
2022-04-13T07:55+0000
أخبار السودان اليوم
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وأظهر مقطع فيديو لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، محامين يمثلون هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم يتبادلون أطراف الحديث، حيث أقدم أحدهم على "سب العقيدة" لمدير التلفزيون الذي تمت إقالته لقمان أحمد قبل أن يوجه له إساءات عنصرية بالغة والسخرية من شكله.وسارعت وكالة الأنباء السودانية- سونا إلى حذف الفيديوهات من منصاتها المختلفة، فيما أعربت هيئة محامي دارفور، عن أسفها إلى "هذا المستوى المتردي من الانحطاط في السلوك".وأكدت الهيئة، "تواصلها مع لقمان أحمد للتشاور بشأن ما قيل من حديث عنصري يتعدى في شخصه ويمس سلامة المجتمع وتماسكه، وما يجب اتخاذه من إجراء في مواجهة كل من له صلة بالحديث العنصري.وبحسب الفيديو، الذي نشرته وكالة سودان تريبيون، فإن المحامي الذي وجه الإساءات، كان غاضباً من قيام التلفزيون السوداني في عهد لقمان، بنقل المظاهرات التي شهدتها البلاد في ذكرى 6 أبريل/ نيسان الماضي.وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعفاء لقمان أحمد من منصبه مديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبرر المستشار الإعلامي للبرهان الإقالة بتجاهله لأخبار رأس الدولة ونقل المظاهرات المعارضة للانقلاب على الحكومة الانتقالية المدنية.
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أخبار السودان اليوم

"إساءات عنصرية" من محامي البشير داخل محكمة سودانية على الهواء مباشرة... ودعوات لفتح تحقيق عاجل

07:55 GMT 13.04.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHالرئيس السوداني السابق عمر البشير
الرئيس السوداني السابق عمر البشير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أثار تصريح أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة انقلاب يونيو 1989، التي يُتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير وآخرون، ردود فعل واسعة مطالبة بفتح تحقيق فوري إزاء الحادثة ومحاسبة الضالعين فيها.
وأظهر مقطع فيديو لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، محامين يمثلون هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم يتبادلون أطراف الحديث، حيث أقدم أحدهم على "سب العقيدة" لمدير التلفزيون الذي تمت إقالته لقمان أحمد قبل أن يوجه له إساءات عنصرية بالغة والسخرية من شكله.
وسارعت وكالة الأنباء السودانية- سونا إلى حذف الفيديوهات من منصاتها المختلفة، فيما أعربت هيئة محامي دارفور، عن أسفها إلى "هذا المستوى المتردي من الانحطاط في السلوك".
وأكدت الهيئة، "تواصلها مع لقمان أحمد للتشاور بشأن ما قيل من حديث عنصري يتعدى في شخصه ويمس سلامة المجتمع وتماسكه، وما يجب اتخاذه من إجراء في مواجهة كل من له صلة بالحديث العنصري.
وبحسب الفيديو، الذي نشرته وكالة سودان تريبيون، فإن المحامي الذي وجه الإساءات، كان غاضباً من قيام التلفزيون السوداني في عهد لقمان، بنقل المظاهرات التي شهدتها البلاد في ذكرى 6 أبريل/ نيسان الماضي.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعفاء لقمان أحمد من منصبه مديرا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبرر المستشار الإعلامي للبرهان الإقالة بتجاهله لأخبار رأس الدولة ونقل المظاهرات المعارضة للانقلاب على الحكومة الانتقالية المدنية.
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