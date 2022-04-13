https://arabic.sputniknews.com/20220413/إصابات-كورونا-عالميا-تتجاوز-نصف-مليار-حالة-1061139850.html
إصابات كورونا عالميا تتجاوز نصف مليار حالة
إصابات كورونا عالميا تتجاوز نصف مليار حالة
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء العالم حاجز نصف مليار إصابة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T05:39+0000
2022-04-13T05:39+0000
2022-04-13T05:39+0000
فيروس كورونا
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ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد الحالات المكتشفة لكوفيد -19 في العالم حتى 01:20 بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء، 500363741 حالة إصابة منذ بداية الوباء، وتوفي 6183944 مريضًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
إصابات كورونا عالميا تتجاوز نصف مليار حالة
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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء العالم حاجز نصف مليار إصابة.
ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد الحالات المكتشفة لكوفيد -19 في العالم حتى 01:20 بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء، 500363741 حالة إصابة منذ بداية الوباء، وتوفي 6183944 مريضًا.