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https://arabic.sputniknews.com/20220413/إصابات-كورونا-عالميا-تتجاوز-نصف-مليار-حالة-1061139850.html
إصابات كورونا عالميا تتجاوز نصف مليار حالة
إصابات كورونا عالميا تتجاوز نصف مليار حالة
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء العالم حاجز نصف مليار إصابة. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T05:39+0000
2022-04-13T05:39+0000
فيروس كورونا
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ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد الحالات المكتشفة لكوفيد -19 في العالم حتى 01:20 بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء، 500363741 حالة إصابة منذ بداية الوباء، وتوفي 6183944 مريضًا.
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فيروس كورونا

إصابات كورونا عالميا تتجاوز نصف مليار حالة

05:39 GMT 13.04.2022
© REUTERS / Aly Song نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022
نشر الحواجز الفاصلة في مواقع الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينن شنغهاي، الصين 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Aly Song
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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء العالم حاجز نصف مليار إصابة.
ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد الحالات المكتشفة لكوفيد -19 في العالم حتى 01:20 بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء، 500363741 حالة إصابة منذ بداية الوباء، وتوفي 6183944 مريضًا.
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