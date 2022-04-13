https://arabic.sputniknews.com/20220413/الأردن-يوقع-مذكرة-تفاهم-مع-شركة-تركية-للتنقيب-عن-النحاس-والمعادن-جنوبي-المملكة-1061146669.html
الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس والمعادن جنوبي المملكة
الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس والمعادن جنوبي المملكة
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة "سولفيست" التركية للاستكشاف والتنقيب عن النحاس والمعادن المصاحبة في مناطق وادي... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:05+0000
2022-04-13T09:05+0000
2022-04-13T09:05+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
استكشاف
النحاس
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عمان- سبوتنيك. وقالت الوزارة الأردنية في بيان: "وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة سولفيست التركية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي ابوخشيبة وغور فيفا جنوب المملكة".وأكد الخرابشة أنه "في حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة في نهاية مذكرة التفاهم بتسليم دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروع استغلال معدن النحاس في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الأردن, استكشاف, النحاس
الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس والمعادن جنوبي المملكة
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وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة "سولفيست" التركية للاستكشاف والتنقيب عن النحاس والمعادن المصاحبة في مناطق وادي أبوخشيبة وغور فيفا جنوبي المملكة.
عمان- سبوتنيك. وقالت الوزارة الأردنية في بيان: "وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع شركة سولفيست التركية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي ابوخشيبة وغور فيفا جنوب المملكة".
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، عقب التوقيع: "الشركة ستقوم خلال مدة مذكرة التفاهم البالغة 12 شهرًا بإجراء العديد من الدراسات الاستكشافية والتنقيبية بهدف تقييم كمية ونوعية احتياطي معدن النحاس والمعادن المصاحبة وتحديد الجدوى الاقتصادية من استغلاله".
وأكد الخرابشة أنه "في حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة في نهاية مذكرة التفاهم بتسليم دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروع استغلال معدن النحاس في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة".