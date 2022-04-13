https://arabic.sputniknews.com/20220413/السعودية-والكويت-تتفقان-على-الإسراع-في-تطوير-واستغلال-حقل-غاز-الدرة-1061152978.html

السعودية والكويت تتفقان على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"

السعودية والكويت تتفقان على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"

اتفقت السعودية والكويت، اليوم الأربعاء، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم... 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T10:58+0000

2022-04-13T10:58+0000

2022-04-13T10:58+0000

العالم العربي

تطوير

حقل نفطي

السعودية

أخبار الكويت اليوم

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان إن "السعودية ودولة الكويت، قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت في 24 ديسمبر 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة".وأشارت الخارجية السعودية إلى أنه "في هذا الصدد سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في وقت سابق، إن "تطورا جديدا لم يحصل وحينما يتم الاتفاق على موعد لجولة جديدة من المفاوضات سيتم الإعلان عنه"، معربا عن أمله أن "تتوجه الرياض إلى الجولة الجديدة من المفاوضات في بغداد بردود تنفيذية".وتابع خطيب زادة: "سلمنا الكويت مذكرة بأن حقوق إيران محفوظة وأنه يجب الاستثمار فيه بصورة مشتركة، وقد أعلنت الكويت من جانبها استعدادها لترسيم الحدود وهو ما نعتبره تمهيدا جيدا لتبادل زيارات الوفود".واتفقت الكويت والسعودية، يوم الاثنين 21 مارس/ آذار الماضي، على تطوير وتشغيل حقل غاز الدرة، الواقع في المنطقة المحايدة على حدود الدولتين في الخليج العربي.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تتحدث-مجددا-عن-الاتفاق-بين-الكويت-والسعودية-بشأن-حقل-الدرة-وتكشف-جديد-المفاوضات-مع-الرياض-1061084611.html

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العالم العربي, تطوير, حقل نفطي, السعودية, أخبار الكويت اليوم