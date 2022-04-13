https://arabic.sputniknews.com/20220413/المطرقة-الحديدية-العراقية-تعلن-اتباع-أسلوب-جديد-لملاحقة-بقايا-داعش-الإرهابي-1061159036.html
"المطرقة الحديدية" العراقية تعلن اتباع أسلوب جديد لملاحقة بقايا "داعش" الإرهابي
"المطرقة الحديدية" العراقية تعلن اتباع أسلوب جديد لملاحقة بقايا "داعش" الإرهابي
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اتباع عملية "المطرقة الحديدية" في محافظة كركوك أسلوب جديد في ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T12:52+0000
2022-04-13T12:52+0000
2022-04-13T13:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، أن "جغرافية المناطق التي انطلقت فيها العملية صعبة ولا يمكن للمشاة الآلي الدخول لهذه المواقع الوعرة".وأضاف في تصريح لقناة "العراقية" الإخبارية، أن "هناك تقدير موقف وتصور عن تواجد عناصر داعش".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، صباح اليوم عن انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.وأكد الخفاجي أن "منع العدو من اتخاذ مضافات أو التواجد في أي منطقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار إلى أن "العملية لديها أهداف، ولا بد من القوات الأمنية الوصول إليها"، لافتا إلى أن "انتهاء العملية ستكون بإنهاء القوات الأمنية لتلك الأهداف".وتابع المتحدث باسم العمليات المشتركة أن "استمرار العمليات الأمنية تسبب بالضغط على العصابات الإرهابية، وأن الشرطة الاتحادية تمكنت في إحدى مناطق جنوب غربي بغداد من القبض على احد القياديين الخطرين في داعش الإرهابي".
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العراق, أخبار العراق اليوم
"المطرقة الحديدية" العراقية تعلن اتباع أسلوب جديد لملاحقة بقايا "داعش" الإرهابي
12:52 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 13:04 GMT 13.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اتباع عملية "المطرقة الحديدية" في محافظة كركوك أسلوب جديد في ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، أن "جغرافية المناطق التي انطلقت فيها العملية صعبة ولا يمكن للمشاة الآلي الدخول لهذه المواقع الوعرة".
وأضاف في تصريح لقناة "العراقية" الإخبارية، أن "هناك تقدير موقف وتصور عن تواجد عناصر داعش".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، صباح اليوم عن انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.
وأكد الخفاجي أن "منع العدو من اتخاذ مضافات أو التواجد في أي منطقة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وأشار إلى أن "العملية لديها أهداف، ولا بد من القوات الأمنية الوصول إليها"، لافتا إلى أن "انتهاء العملية ستكون بإنهاء القوات الأمنية لتلك الأهداف".
وتابع المتحدث باسم العمليات المشتركة أن "استمرار العمليات الأمنية تسبب بالضغط على العصابات الإرهابية، وأن الشرطة الاتحادية تمكنت في إحدى مناطق جنوب غربي بغداد من القبض على احد القياديين الخطرين في داعش الإرهابي".