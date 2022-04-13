بوغدانوف وسفير الكويت يناقشان الوضع في أوكرانيا
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الكويتي في روسيا عبد العزيز الأدفاني، الوضع في أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وفقا لبيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على تطور الوضع في أوكرانيا وما حولها. كما تم التطرق إلى القضايا ذات الأولوية المتمثلة في زيادة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية الكويتية".
يشار إلى أن بوغدانوف استقبل السفير، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الكويت.
وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وابتداءً من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وابتداءً من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.