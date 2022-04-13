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بوغدانوف وسفير الكويت يناقشان الوضع في أوكرانيا
بوغدانوف وسفير الكويت يناقشان الوضع في أوكرانيا
ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الكويتي في روسيا عبد العزيز الأدفاني، الوضع في... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:49+0000
2022-04-13T11:49+0000
روسيا
العالم العربي
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وفقا لبيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على تطور الوضع في أوكرانيا وما حولها. كما تم التطرق إلى القضايا ذات الأولوية المتمثلة في زيادة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية الكويتية".يشار إلى أن بوغدانوف استقبل السفير، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الكويت.وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وابتداءً من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا, العالم العربي

بوغدانوف وسفير الكويت يناقشان الوضع في أوكرانيا

11:49 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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ناقش الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير الكويتي في روسيا عبد العزيز الأدفاني، الوضع في أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وفقا لبيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، جرى تبادل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على تطور الوضع في أوكرانيا وما حولها. كما تم التطرق إلى القضايا ذات الأولوية المتمثلة في زيادة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية الكويتية".
يشار إلى أن بوغدانوف استقبل السفير، اليوم الأربعاء، بناء على طلب الكويت.
وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وابتداءً من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس. ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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