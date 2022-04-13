https://arabic.sputniknews.com/20220413/حظر-الغاز-الروسي-يهدد-بإغلاق-معامل-الورق-في-ألمانيا-1061145256.html
حظر الغاز الروسي يهدد بإغلاق معامل الورق في ألمانيا
حظر الغاز الروسي يهدد بإغلاق معامل الورق في ألمانيا
صرح المدير العام لاتحاد صناعة الورق (دي بابيريندوستري)، ألكسندر فون ريبنيتز، إن توقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي نتيجة للوضع في أوكرانيا قد يكون له تأثير كبير... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:40+0000
2022-04-13T08:40+0000
2022-04-13T08:40+0000
اقتصاد
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وأضاف ريبنيتز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قائلا: "إن فرض حظر على الغاز سيعني بشكل فعال إغلاق صناعة الورق في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا أن مثل هذا التطور سيؤثر على إنتاج مواد التعبئة والتغليف للأغذية والأدوية، بالإضافة إلى الورق الصحي للأدوية والرعاية والمرشحات المنزلية وورق منتجات الطباعة. وهناك في ألمانيا حاليا، زيادة في الطلب على العبوات الورقية بسبب الأهداف البيئية الجديدة للسلطات، والتي تشمل التخلص من البلاستيك. وتابع ريبنيتز، قائلا: "يعتبر الغاز الطبيعي بنسبة 55% ، أهم وقود في الصناعة. يمكن استبدال 15% فقط من 26 تيراواط ساعة المطلوبة سنويا من الغاز الطبيعي بمصادر طاقة أخرى بحلول الشتاء المقبل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
حظر الغاز الروسي يهدد بإغلاق معامل الورق في ألمانيا
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صرح المدير العام لاتحاد صناعة الورق (دي بابيريندوستري)، ألكسندر فون ريبنيتز، إن توقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي نتيجة للوضع في أوكرانيا قد يكون له تأثير كبير على إنتاج الورق في ألمانيا.
وأضاف ريبنيتز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية
(د.ب.أ)، قائلا: "إن فرض حظر على الغاز سيعني بشكل فعال إغلاق صناعة الورق في جميع أنحاء البلاد"، مضيفًا أن مثل هذا التطور سيؤثر على إنتاج مواد التعبئة والتغليف للأغذية والأدوية، بالإضافة إلى الورق الصحي للأدوية والرعاية والمرشحات المنزلية وورق منتجات الطباعة.
وهناك في ألمانيا حاليا، زيادة في الطلب على العبوات الورقية بسبب الأهداف البيئية الجديدة للسلطات، والتي تشمل التخلص من البلاستيك.
زادت المصانع من طاقتها الإنتاجية، في عام 2021 تم إنتاج أكثر من 23 مليون طن من المنتجات. ووصلت واردات نفايات الورق إلى مستوى قياسي، كما ولا يوجد بلد يستورد ورق نفايات أكثر من ألمانيا. ووفقا للصناعة، يتم إعادة تدوير كل ثلاثة أطنان من نفايات الورق في أوروبا في ألمانيا.
وتابع ريبنيتز، قائلا: "يعتبر الغاز الطبيعي بنسبة 55% ، أهم وقود في الصناعة. يمكن استبدال 15% فقط من 26 تيراواط ساعة المطلوبة سنويا من الغاز الطبيعي بمصادر طاقة أخرى بحلول الشتاء المقبل".