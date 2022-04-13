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https://arabic.sputniknews.com/20220413/ستينغر-يعيش-أيامه-الأخيرة-1061140322.html
"ستينغر" يعيش أيامه الأخيرة
"ستينغر" يعيش أيامه الأخيرة
أفادت مجلة أمريكية عن نية وزارة الدفاع الأمريكية "إحالة نظام ستينغر إلى التقاعد". 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T06:09+0000
2022-04-13T06:09+0000
العالم
رصد عسكري
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ووفق "ناشيونال إنترست"، يعيش نظام صواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف المضادة للطائرات أيامه الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أخيرا حاجتها إلى نظام صواريخ محمولة مضادة للطائرات جديد. وتبيَّن مما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية أن "ستينغر" عفا عليه الزمن. وفضلا عن ذلك فإن مخزون البنتاغون من صواريخ "ستينغر" نضب جراء توريد كميات كبيرة منها لأوكرانيا.وصرح البنتاغون أنه يحتاج إلى صاروخ جديد، محمول، يملك نفس الإمكانيات التي يتمتع بها صاروخ "ستينغر" أو تفوقها.ويتطلع البنتاغون إلى البدء بتجربة صاروخ جديد يماثل "ستينغر" في عام 2024.
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العالم, رصد عسكري

"ستينغر" يعيش أيامه الأخيرة

06:09 GMT 13.04.2022
© East Newsصواريخ ستينغر
صواريخ ستينغر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© East News
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أفادت مجلة أمريكية عن نية وزارة الدفاع الأمريكية "إحالة نظام ستينغر إلى التقاعد".
ووفق "ناشيونال إنترست"، يعيش نظام صواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف المضادة للطائرات أيامه الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أخيرا حاجتها إلى نظام صواريخ محمولة مضادة للطائرات جديد. وتبيَّن مما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية أن "ستينغر" عفا عليه الزمن. وفضلا عن ذلك فإن مخزون البنتاغون من صواريخ "ستينغر" نضب جراء توريد كميات كبيرة منها لأوكرانيا.
وصرح البنتاغون أنه يحتاج إلى صاروخ جديد، محمول، يملك نفس الإمكانيات التي يتمتع بها صاروخ "ستينغر" أو تفوقها.
ويتطلع البنتاغون إلى البدء بتجربة صاروخ جديد يماثل "ستينغر" في عام 2024.
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