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https://arabic.sputniknews.com/20220413/سفينة-حربية-روسية-تقصف-أهدافا-أوكرانية-بصواريخ-من-البحر-الأسودفيديو-1061150051.html
سفينة حربية روسية تقصف أهدافا أوكرانية بصواريخ من البحر الأسود...فيديو
سفينة حربية روسية تقصف أهدافا أوكرانية بصواريخ من البحر الأسود...فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف عسكرية في أوكرانيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:51+0000
2022-04-13T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان: "قام طاقم سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود من البحر الأسود بإطلاق ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف برية محددة في أراضي أوكرانيا".ونشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من على متن السفينة في فترة الليل.وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن ضربات صاروخية على مستودعين للجيش الأوكراني ومطار عسكري.
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أخبار أوكرانيا

سفينة حربية روسية تقصف أهدافا أوكرانية بصواريخ من البحر الأسود...فيديو

09:51 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / IBRAHIM ISHAQفرقاطة حربية روسية "ستيريغوتشي" تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 18 مارس 2021
فرقاطة حربية روسية ستيريغوتشي تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 18 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / IBRAHIM ISHAQ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف عسكرية في أوكرانيا.
وجاء في البيان: "قام طاقم سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود من البحر الأسود بإطلاق ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف برية محددة في أراضي أوكرانيا".
ونشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من على متن السفينة في فترة الليل.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن ضربات صاروخية على مستودعين للجيش الأوكراني ومطار عسكري.
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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
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