https://arabic.sputniknews.com/20220413/سفينة-حربية-روسية-تقصف-أهدافا-أوكرانية-بصواريخ-من-البحر-الأسودفيديو-1061150051.html
سفينة حربية روسية تقصف أهدافا أوكرانية بصواريخ من البحر الأسود...فيديو
سفينة حربية روسية تقصف أهدافا أوكرانية بصواريخ من البحر الأسود...فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف عسكرية في أوكرانيا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T09:51+0000
2022-04-13T09:51+0000
2022-04-13T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048620382_0:136:2027:1276_1920x0_80_0_0_62a8207ed55fb169faf9ca9eec4e1431.jpg
وجاء في البيان: "قام طاقم سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود من البحر الأسود بإطلاق ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف برية محددة في أراضي أوكرانيا".ونشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من على متن السفينة في فترة الليل.وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن ضربات صاروخية على مستودعين للجيش الأوكراني ومطار عسكري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048620382_83:0:1784:1276_1920x0_80_0_0_7431ccf8c555f119e8e7415ecefd2cec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سفينة حربية روسية تقصف أهدافا أوكرانية بصواريخ من البحر الأسود...فيديو
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف عسكرية في أوكرانيا.
وجاء في البيان: "قام طاقم سفينة صواريخ تابعة لأسطول البحر الأسود من البحر الأسود بإطلاق ستة صواريخ كاليبر كروز على أهداف برية محددة في أراضي أوكرانيا".
ونشرت الوزارة مقطعا مصورا يظهر لحظة إطلاق الصواريخ من على متن السفينة في فترة الليل.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، عن ضربات صاروخية على مستودعين للجيش الأوكراني ومطار عسكري.