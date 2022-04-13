عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/على-خطى-بايدن-لوبان-تقول-إن-بورقيبة-منع-الحجاب-في-الجزائر-1061143048.html
على خطى بايدن... لوبان تقول إن بورقيبة منع الحجاب في الجزائر
على خطى بايدن... لوبان تقول إن بورقيبة منع الحجاب في الجزائر
أثارت زلة لسان لمرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية زعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:17+0000
2022-04-13T08:17+0000
العالم
أخبار فرنسا
مارين لوبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102381/01/1023810106_0:147:2833:1741_1920x0_80_0_0_dd901b282b41ad34d7f6820a1edde348.jpg
توعدت لوبان، التي حلت ضيفة على راديو "فرانس أنتر" بإلغاء الحجاب بشكل كلي في فرنسا، مضبفة أن فرنسا قد تصبح أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة.وأشارت إلى أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حظر الحجاب في الجزائر، "بورقيبة منع الحجاب في الجزائر"، دون أن تصحح لها المحاورة أن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102381/01/1023810106_157:0:2676:1889_1920x0_80_0_0_11077f0b471661d3d6d2b44de7ef3d56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , مارين لوبان

على خطى بايدن... لوبان تقول إن بورقيبة منع الحجاب في الجزائر

08:17 GMT 13.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
تابعنا عبرTelegram
أثارت زلة لسان لمرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية زعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
توعدت لوبان، التي حلت ضيفة على راديو "فرانس أنتر" بإلغاء الحجاب بشكل كلي في فرنسا، مضبفة أن فرنسا قد تصبح أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حظر الحجاب في الجزائر، "بورقيبة منع الحجاب في الجزائر"، دون أن تصحح لها المحاورة أن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.
وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала