https://arabic.sputniknews.com/20220413/على-خطى-بايدن-لوبان-تقول-إن-بورقيبة-منع-الحجاب-في-الجزائر-1061143048.html
على خطى بايدن... لوبان تقول إن بورقيبة منع الحجاب في الجزائر
على خطى بايدن... لوبان تقول إن بورقيبة منع الحجاب في الجزائر
أثارت زلة لسان لمرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية زعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T08:17+0000
2022-04-13T08:17+0000
2022-04-13T08:17+0000
العالم
أخبار فرنسا
مارين لوبان
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توعدت لوبان، التي حلت ضيفة على راديو "فرانس أنتر" بإلغاء الحجاب بشكل كلي في فرنسا، مضبفة أن فرنسا قد تصبح أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة.وأشارت إلى أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حظر الحجاب في الجزائر، "بورقيبة منع الحجاب في الجزائر"، دون أن تصحح لها المحاورة أن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان.
أخبار فرنسا
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , مارين لوبان
على خطى بايدن... لوبان تقول إن بورقيبة منع الحجاب في الجزائر
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أثارت زلة لسان لمرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية زعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
توعدت لوبان، التي حلت ضيفة على راديو "فرانس أنتر" بإلغاء الحجاب بشكل كلي في فرنسا، مضبفة أن فرنسا قد تصبح أول بلد يمنع الحجاب في الأماكن العامة.
وأشارت إلى أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حظر الحجاب في الجزائر، "بورقيبة منع الحجاب في الجزائر"، دون أن تصحح لها المحاورة أن بورقيبة لم يكن رئيسا للجزائر.
وحلّت لوبان في المركز الثاني بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 23,15 % من الأصوات خلف إيمانويل ماكرون الذي حصل على 27,85 % من الأصوات، الأحد الفائت، حيث سيتنافس الثنائي في الدورة الثانية يوم 24 أبريل/ نيسان.