https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-حقيقة-إلغاء-المقررات-التموينية-للمنتفعين-من-مبادرة-إحلال-السيارات-1061151546.html
مصر... حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات
مصر... حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:27+0000
2022-04-13T10:27+0000
2022-04-13T10:27+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103995/49/1039954916_0:190:1950:1287_1920x0_80_0_0_ee86e81d98274b3f0c3d46132aaf235e.jpg
وقال معيط في بيان أصدرته وزارة المالية، "إنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة إحلال السيارات، التي لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأضاف معيط أنه "تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى".وأشار الوزير إلى أن "الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، بينها 16 ألفا و750 سيارة ملاكي، و1150 تاكسي وميكروباص.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103995/49/1039954916_0:7:1950:1470_1920x0_80_0_0_51b851249a8af99e0af8b6c90a18b0b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
مصر... حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات
تابعنا عبر
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات.
وقال معيط في بيان أصدرته وزارة المالية، "إنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة إحلال السيارات، التي لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
"أ ش أ".
وأضاف معيط أنه "تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى".
وأشار الوزير إلى أن "الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، بينها 16 ألفا و750 سيارة ملاكي، و1150 تاكسي وميكروباص.