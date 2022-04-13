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مصر... حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات
مصر... حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T10:27+0000
2022-04-13T10:27+0000
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وقال معيط في بيان أصدرته وزارة المالية، "إنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة إحلال السيارات، التي لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأضاف معيط أنه "تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى".وأشار الوزير إلى أن "الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، بينها 16 ألفا و750 سيارة ملاكي، و1150 تاكسي وميكروباص.
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مصر... حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات

10:27 GMT 13.04.2022
© Sputnik . Mohamed El Khoulyوزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Sputnik . Mohamed El Khouly
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كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من مبادرة إحلال السيارات.
وقال معيط في بيان أصدرته وزارة المالية، "إنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة إحلال السيارات، التي لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وأضاف معيط أنه "تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم محافظتي الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى".
وأشار الوزير إلى أن "الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، بينها 16 ألفا و750 سيارة ملاكي، و1150 تاكسي وميكروباص.
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