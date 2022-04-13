https://arabic.sputniknews.com/20220413/مواجهات-بين-الجيش-الإسرائيلي-وفلسطينيين-بعد-محاصرة-منزل-في-رام-الله-فيديو-1061171908.html
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بعد محاصرة منزل في رام الله... فيديو
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بعد محاصرة منزل في رام الله... فيديو
حاصرت قوات إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الأربعاء، منزلا في قرية سلواد بمنطقة رام الله وسط الضفة الغربية، بعدما قالت إن فلسطينيا كان يعتزم وآخرون تنفيذ عملية... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T18:41+0000
2022-04-13T18:41+0000
2022-04-13T18:41+0000
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن أحد المطلوبين هرب إلى المبنى، حيث تم تفعيل إجراء "قدر الضغط"، وهو ما يتمثل في إخطار شاغلي المنزل بضرورة الخروج، وإلا ستدمر القوات المبنى.وخلال العملية، تم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الفلسطينيين الغاضبين، والذين ألقى العشرات منهم الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات.وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واغتيالات لناشطين فلسطييين في الضفة الغربية، بعد موجة عمليات مسلحة داخلها أسفرت عن مقتل 14 شخصا.
إسرائيل
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بعد محاصرة منزل في رام الله... فيديو
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حاصرت قوات إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الأربعاء، منزلا في قرية سلواد بمنطقة رام الله وسط الضفة الغربية، بعدما قالت إن فلسطينيا كان يعتزم وآخرون تنفيذ عملية إطلاق نار داخل إسرائيل خلال عيد الفصح القريب يتحصن داخله.
وقالت قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية إن أحد المطلوبين هرب إلى المبنى، حيث تم تفعيل إجراء "قدر الضغط"، وهو ما يتمثل في إخطار شاغلي المنزل بضرورة الخروج، وإلا ستدمر القوات المبنى.
وخلال العملية، تم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان الفلسطينيين الغاضبين، والذين ألقى العشرات منهم الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات.
وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واغتيالات لناشطين فلسطييين في الضفة الغربية، بعد موجة عمليات مسلحة داخلها أسفرت عن مقتل 14 شخصا.