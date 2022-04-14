عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220414/أوكرانيا-تقصف-عدة-قرى-حدودية-وتخلف-أضرارا-مادية-1061204246.html
أوكرانيا تقصف عدة قرى حدودية وتخلف أضرارا مادية
أوكرانيا تقصف عدة قرى حدودية وتخلف أضرارا مادية
قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إن قرية جورافليفكا تعرضت للقصف من جانب أوكرانيا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T17:15+0000
2022-04-14T17:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061187802_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_4570da437922e7ff971d0d797145e034.jpg
وقال غلادكوف على قناته في "تلغرام": "كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قريتنا جورافليفكا".وأضاف: "هناك أضرار في المباني السكنية والمرافق الاجتماعية، ولا توجد معلومات عن الضحايا والمصابين".وبحسب غلادكوف، "فقد تم بالفعل إعلان حالة الطوارئ في القرية وتم إخراج الناس منها".قبل ذلك بساعات قليلة، تعرضت قرية سبوداريوشينو، الواقعة على بعد أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع أوكرانيا، لإطلاق نار. وبحسب محافظ المنطقة، لم يصب أحد بأذى. كما تم إجلاء سكان سبوداريوشينو وسكان قرية أخرى حدودية من بيزيمينو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1061187802_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_166861e45ccb5280d8eea129b7cfa2c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

أوكرانيا تقصف عدة قرى حدودية وتخلف أضرارا مادية

17:15 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 14.04.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورنقطة ارتكاز للقوات الأوكرانية قرب بلدة نوفوتوشكوفيكي
نقطة ارتكاز للقوات الأوكرانية قرب بلدة نوفوتوشكوفيكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إن قرية جورافليفكا تعرضت للقصف من جانب أوكرانيا.
وقال غلادكوف على قناته في "تلغرام": "كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قريتنا جورافليفكا".
وأضاف: "هناك أضرار في المباني السكنية والمرافق الاجتماعية، ولا توجد معلومات عن الضحايا والمصابين".
وبحسب غلادكوف، "فقد تم بالفعل إعلان حالة الطوارئ في القرية وتم إخراج الناس منها".
قبل ذلك بساعات قليلة، تعرضت قرية سبوداريوشينو، الواقعة على بعد أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع أوكرانيا، لإطلاق نار. وبحسب محافظ المنطقة، لم يصب أحد بأذى. كما تم إجلاء سكان سبوداريوشينو وسكان قرية أخرى حدودية من بيزيمينو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ50 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала