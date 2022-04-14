https://arabic.sputniknews.com/20220414/أوكرانيا-تقصف-عدة-قرى-حدودية-وتخلف-أضرارا-مادية-1061204246.html
أوكرانيا تقصف عدة قرى حدودية وتخلف أضرارا مادية
أوكرانيا تقصف عدة قرى حدودية وتخلف أضرارا مادية
قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إن قرية جورافليفكا تعرضت للقصف من جانب أوكرانيا. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T17:15+0000
2022-04-14T17:15+0000
2022-04-14T17:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال غلادكوف على قناته في "تلغرام": "كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قريتنا جورافليفكا".وأضاف: "هناك أضرار في المباني السكنية والمرافق الاجتماعية، ولا توجد معلومات عن الضحايا والمصابين".وبحسب غلادكوف، "فقد تم بالفعل إعلان حالة الطوارئ في القرية وتم إخراج الناس منها".قبل ذلك بساعات قليلة، تعرضت قرية سبوداريوشينو، الواقعة على بعد أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع أوكرانيا، لإطلاق نار. وبحسب محافظ المنطقة، لم يصب أحد بأذى. كما تم إجلاء سكان سبوداريوشينو وسكان قرية أخرى حدودية من بيزيمينو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أوكرانيا تقصف عدة قرى حدودية وتخلف أضرارا مادية
17:15 GMT 14.04.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 14.04.2022) تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إن قرية جورافليفكا تعرضت للقصف من جانب أوكرانيا.
وقال غلادكوف على قناته في "تلغرام": "كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قريتنا جورافليفكا".
وأضاف: "هناك أضرار في المباني السكنية والمرافق الاجتماعية، ولا توجد معلومات عن الضحايا والمصابين".
وبحسب غلادكوف، "فقد تم بالفعل إعلان حالة الطوارئ في القرية وتم إخراج الناس منها".
قبل ذلك بساعات قليلة، تعرضت قرية سبوداريوشينو، الواقعة على بعد أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع أوكرانيا، لإطلاق نار. وبحسب محافظ المنطقة، لم يصب أحد بأذى. كما تم إجلاء سكان سبوداريوشينو وسكان قرية أخرى حدودية من بيزيمينو.