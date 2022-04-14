https://arabic.sputniknews.com/20220414/أوكرانيا-تقصف-قرية-في-مقاطعة-بيلغورود-1061196890.html
أوكرانيا تقصف قرية في مقاطعة بيلغورود
أوكرانيا تقصف قرية في مقاطعة بيلغورود
تم إطلاق النار على قرية في مقاطعة بيلغورود اليوم الخميس من أوكرانيا. وقال محافظ المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على قناته على تلغرام، إنه لا يوجد ضحايا أو جرحى. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T13:24+0000
2022-04-14T13:24+0000
2022-04-14T13:24+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وكتب غلادكوف: "كان الوضع اليوم مضطربًا في منطقة غرايفورون. تعرضت قرية سبوداريوشينو للقصف من أوكرانيا. ولم تقع إصابات أو ضحايا بين السكان المدنيين".كما قصفت القوات الأوكرانية في وقت سابق اليوم منازل في منطقة بريانسك الروسية.أكد رئيس المنطقة ألكسندر بوغوماز أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت اليوم الخميس النار على مبان سكنية فى منطقة بريانسك ووقع ضحايا.وتم إطلاق قذائف الهاون على الحاجز الحدودي في منطقة بريانسك الروسية، وأسفر الحادث عن تضرر سيارتين مملوكتين للاجئين. الحاجز مستمر في العمل ولم يصب أحد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أوكرانيا تقصف قرية في مقاطعة بيلغورود
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تم إطلاق النار على قرية في مقاطعة بيلغورود اليوم الخميس من أوكرانيا. وقال محافظ المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على قناته على تلغرام، إنه لا يوجد ضحايا أو جرحى.
وكتب غلادكوف: "كان الوضع اليوم مضطربًا في منطقة غرايفورون. تعرضت قرية سبوداريوشينو للقصف من أوكرانيا. ولم تقع إصابات أو ضحايا بين السكان المدنيين".
كما قصفت القوات الأوكرانية في وقت سابق اليوم منازل في منطقة بريانسك الروسية.
أكد رئيس المنطقة ألكسندر بوغوماز أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت اليوم الخميس النار على مبان سكنية فى منطقة بريانسك ووقع ضحايا.
وتم إطلاق قذائف الهاون على الحاجز الحدودي في منطقة بريانسك الروسية، وأسفر الحادث عن تضرر سيارتين مملوكتين للاجئين. الحاجز مستمر في العمل ولم يصب أحد.