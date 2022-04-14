https://arabic.sputniknews.com/20220414/اكتشاف-رهيب-في-ماريوبول-يثير-غضب-الجيش-الروسي-1061201028.html

اكتشاف رهيب في ماريوبول يثير غضب الجيش الروسي

اكتشاف رهيب في ماريوبول يثير غضب الجيش الروسي

كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، عن أمر وحشي وجده الجيش الروسي في أقبية المباني في ماريوبل. 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T15:28+0000

2022-04-14T15:28+0000

2022-04-14T15:28+0000

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وقال ميزينتسيف: "في أقبية المباني في مدينة ماريوبول، التي تم تحريرها من القوميين، تم العثور على جثث مدنيين يظهر عليها آثار التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له، والرموز النازية الجديدة والصليب المعقوف المنحوتة عليهم".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "أثناء عملية تحرير مدينة ماريوبول، ألقى 134 جندياً أوكرانياً أسلحتهم، من بينهم 14 ضابطاً، استسلموا خلال الليل، وفي يوم واحد فقط، استسلم 1160 جندياً أوكرانياً من اللواء 36 مشاة البحرية، بينهم 176 ضابطاً".هذا وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس، أكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, رصد عسكري, العالم