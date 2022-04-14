https://arabic.sputniknews.com/20220414/الإمارات-تجري-تعديلات-على-الدوام-في-المدارس-الحكومية-خلال-رمضان-1061191415.html
الإمارات تجري تعديلات على الدوام في المدارس الحكومية خلال رمضان
الإمارات تجري تعديلات على الدوام في المدارس الحكومية خلال رمضان
قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراء تعديلات على مواعيد الدوام في المدارس الحكومية خلال ما تبقى من شهر رمضان. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T11:23+0000
2022-04-14T11:23+0000
2022-04-14T11:23+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن المؤسسة تعميما للمدارس قالت فيه إنه "من يوم الاثنين إلى الخميس سيكون الدوام حضوريا في المدرسة للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، ويومي الجمعة في 22 و29 أبريل/نيسان الجاري سيكون الدوام عن بعد للطلبة والكادر الإداري والتعليمي".ومن المنتظر بعد تطبيق التعديلات الجديد، سيكون إجمالي عدد الساعات الأسبوعية، الكادر الإداري والتعليمي 25 ساعة لكل الحلقات بمعدل خمس ساعات ونصف عمل يوميا من الاثنين إلى الخميس وثلاث ساعات يوم الجمعة.وتقرر توزيع ساعات الدوام كما يلي: من الاثنين إلى الخميس من 9 إلى 2:30 أو من 8:00 إلى 1:30 وفق اعتماد الرئيس المباشر ويوم الجمعة من 9:00 إلى 12:00 أو من 8:00 إلى 11:00 وفقا لاعتماد الرئيس المباشر.وقلصت المؤسسة خمس حصص من النصاب الأساسي للحصة الأسبوعية لمواد الأنشطة بحيث تتحول إلى التعليم الذاتي وعدد الحصص للحلقة الأولى من الاثنين إلى الخميس 6 حصص، أما الجمعة 3 حصص، وبالنسبة للحلقة الثانية والثالثة عدد الحصص من الاثنين إلى الخميس 7 حصص.ووفقا لهذا النظام، يشهد يوم الجمعة ثلاث حصص على أن تكون مدة الحصة 35 دقيقة بواقع استراحتين يوميا، وتوفر مرونة بالنسبة لباقي دوام الطلبة لتكون 8:00 أو 9:00 .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات تجري تعديلات على الدوام في المدارس الحكومية خلال رمضان
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قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراء تعديلات على مواعيد الدوام في المدارس الحكومية خلال ما تبقى من شهر رمضان.
ونقلت صحيفة "البيان"
الإماراتية عن المؤسسة تعميما للمدارس قالت فيه إنه "من يوم الاثنين إلى الخميس سيكون الدوام حضوريا في المدرسة للطلبة والكادر الإداري والتعليمي، ويومي الجمعة في 22 و29 أبريل/نيسان الجاري سيكون الدوام عن بعد للطلبة والكادر الإداري والتعليمي".
ومن المنتظر بعد تطبيق التعديلات الجديد، سيكون إجمالي عدد الساعات الأسبوعية، الكادر الإداري والتعليمي 25 ساعة لكل الحلقات بمعدل خمس ساعات ونصف عمل يوميا من الاثنين إلى الخميس وثلاث ساعات يوم الجمعة.
وتقرر توزيع ساعات الدوام كما يلي: من الاثنين إلى الخميس من 9 إلى 2:30 أو من 8:00 إلى 1:30 وفق اعتماد الرئيس المباشر ويوم الجمعة من 9:00 إلى 12:00 أو من 8:00 إلى 11:00 وفقا لاعتماد الرئيس المباشر.
وقلصت المؤسسة خمس حصص من النصاب الأساسي للحصة الأسبوعية لمواد الأنشطة بحيث تتحول إلى التعليم الذاتي وعدد الحصص للحلقة الأولى من الاثنين إلى الخميس 6 حصص، أما الجمعة 3 حصص، وبالنسبة للحلقة الثانية والثالثة عدد الحصص من الاثنين إلى الخميس 7 حصص.
ووفقا لهذا النظام، يشهد يوم الجمعة ثلاث حصص على أن تكون مدة الحصة 35 دقيقة بواقع استراحتين يوميا، وتوفر مرونة بالنسبة لباقي دوام الطلبة لتكون 8:00 أو 9:00 .