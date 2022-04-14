https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخارجية-الروسية-الدول-الغربية-تسعى-إلى-تقويض-عمليات-تكامل-رابطة-الدول-المستقلة-1061177061.html
الخارجية الروسية: الدول الغربية تسعى إلى تقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة
الخارجية الروسية: الدول الغربية تسعى إلى تقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة
أعلن مدير القسم الأول لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل إفدوكيموف، إن الدول الغربية تسعى لتقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T01:10+0000
2022-04-14T01:10+0000
2022-04-14T01:10+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال إفدوكيموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الغرب يسعى إلى تقويض عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة".وأضاف "في هذه الحالة، من المهم بشكل خاص التكييف مع الحقائق الحديثة في مجال الأمن، وربط العمل داخل رابطة الدول المستقلة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. يتم تنفيذ هذه الأنشطة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: الدول الغربية تسعى إلى تقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة
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أعلن مدير القسم الأول لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل إفدوكيموف، إن الدول الغربية تسعى لتقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال إفدوكيموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن الغرب يسعى إلى تقويض عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة".
وأضاف "في هذه الحالة، من المهم بشكل خاص التكييف مع الحقائق الحديثة في مجال الأمن، وربط العمل داخل رابطة الدول المستقلة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. يتم تنفيذ هذه الأنشطة".