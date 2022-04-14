https://arabic.sputniknews.com/20220414/الهند-وروسيا-حليفان-طبيعيان-1061179818.html
الهند وروسيا حليفان طبيعيان
الهند وروسيا حليفان طبيعيان
وصف وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، بلاده وروسيا بأنهما حليفان طبيعيان. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T06:54+0000
2022-04-14T06:54+0000
2022-04-14T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال راجناث سينغ الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية لصحيفة "هندوستان تايمز" في رد له على سؤال بشأن عدم رضا أمريكا عن موقف الهند حيال الأزمة الأوكرانية إنه لا يتوقع أن تتأثر العلاقات الهندية الأمريكية بموقف الهند حيال روسيا.ورأى وزير الدفاع الهندي إبان ذلك أنه من الضروري أن يؤكد أن بلاده حريصة على عدم الإضرار بمصالح الولايات المتحدة العليا جراء "علاقاتنا مع بلد آخر".وبالنسبة لروسيا وأوكرانيا قال وزير الدفاع الهندي: "نريد إحلال السلام".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الهند وروسيا حليفان طبيعيان
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وصف وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، بلاده وروسيا بأنهما حليفان طبيعيان.
وقال
راجناث سينغ الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية لصحيفة "هندوستان تايمز" في رد له على سؤال بشأن عدم رضا أمريكا عن موقف الهند حيال الأزمة الأوكرانية إنه لا يتوقع أن تتأثر العلاقات الهندية الأمريكية بموقف الهند حيال روسيا.
ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن الهند وروسيا حليفان طبيعيان.
ورأى وزير الدفاع الهندي إبان ذلك أنه من الضروري أن يؤكد أن بلاده حريصة على عدم الإضرار بمصالح الولايات المتحدة العليا جراء "علاقاتنا مع بلد آخر".
وبالنسبة لروسيا وأوكرانيا قال وزير الدفاع الهندي: "نريد إحلال السلام".