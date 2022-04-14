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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220414/الهند-وروسيا-حليفان-طبيعيان-1061179818.html
الهند وروسيا حليفان طبيعيان
الهند وروسيا حليفان طبيعيان
وصف وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، بلاده وروسيا بأنهما حليفان طبيعيان. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T06:54+0000
2022-04-14T06:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال راجناث سينغ الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية لصحيفة "هندوستان تايمز" في رد له على سؤال بشأن عدم رضا أمريكا عن موقف الهند حيال الأزمة الأوكرانية إنه لا يتوقع أن تتأثر العلاقات الهندية الأمريكية بموقف الهند حيال روسيا.ورأى وزير الدفاع الهندي إبان ذلك أنه من الضروري أن يؤكد أن بلاده حريصة على عدم الإضرار بمصالح الولايات المتحدة العليا جراء "علاقاتنا مع بلد آخر".وبالنسبة لروسيا وأوكرانيا قال وزير الدفاع الهندي: "نريد إحلال السلام".
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العالم

الهند وروسيا حليفان طبيعيان

06:54 GMT 14.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الهندي راجناث سينغ
وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© Министерство обороны РФ
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وصف وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، بلاده وروسيا بأنهما حليفان طبيعيان.
وقال راجناث سينغ الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية لصحيفة "هندوستان تايمز" في رد له على سؤال بشأن عدم رضا أمريكا عن موقف الهند حيال الأزمة الأوكرانية إنه لا يتوقع أن تتأثر العلاقات الهندية الأمريكية بموقف الهند حيال روسيا.
ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن الهند وروسيا حليفان طبيعيان.
ورأى وزير الدفاع الهندي إبان ذلك أنه من الضروري أن يؤكد أن بلاده حريصة على عدم الإضرار بمصالح الولايات المتحدة العليا جراء "علاقاتنا مع بلد آخر".
وبالنسبة لروسيا وأوكرانيا قال وزير الدفاع الهندي: "نريد إحلال السلام".
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