https://arabic.sputniknews.com/20220414/مارين-لوبان-ترفض-وصف-الصراع-في-أوكرانيا-بأنه-إبادة-جماعية-فيديو-1061182945.html

مارين لوبان ترفض وصف الصراع في أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية"... فيديو

مارين لوبان ترفض وصف الصراع في أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية"... فيديو

رفضت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، والمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، وصف الصراع في أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية". 14.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-14T08:00+0000

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وقالت في مقابلة مع قناة "فرانس 2" المحلية، ردا على سؤال ذي صلة: "الإبادة الجماعية هي تعريف واضح للغاية من الناحية القانونية لا يتوافق مع الحقائق المعروفة حاليا".هذا وأكدت لوبان، خلال مؤتمر صحفي حول برنامجها للسياسة الخارجية، أمس الأربعاء، أنه إذا تم انتخابها رئيسة فإن فرنسا ستنسحب من الناتو.وأكدت لوبان، في الوقت نفسه، أنها لا تنوي سحب البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقالت: "هذا ليس هدفي... لكن في نفس الوقت، أريد أن يتطور هذا الهيكل الأوروبي".هذا ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، الروس والأوكرانيين بالشعبين الشقيقين، ولم يقيّم تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، وحث على توخي الحذر مع المصطلحات.وقال ماكرون على قناة "فرانس2" المحلية، الأربعاء الفائت: "يجب الحذر في التعامل مع المصطلحات اليوم، لأن هذه شعوب شقيقة ... الروس والأوكران شعبان شقيقان. الإبادة الجماعي لها معنى، الشعب الروسي والأكراني إخوة. ما يحدث هو الجنون، هذه عودة إلى الحرب في أوروبا. لكن في الوقت نفسه أنظر إلى الحقائق، وأواصل العمل من أجل التوصل إلى وضع حد لهذه الحرب وإحلال السلام.وقال ماكرون في وقت سابق، إنه يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة صحيحة.

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العالم, أخبار فرنسا , مارين لوبان, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا