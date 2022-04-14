https://arabic.sputniknews.com/20220414/مسؤول-ليبي-مطار-بنينا-الدولي-جاهز-لاستقبال-رحلات-شركات-الطيران-المصري--1061199463.html
مسؤول ليبي: مطار بنينا الدولي جاهز لاستقبال رحلات شركات الطيران المصري
مسؤول ليبي: مطار بنينا الدولي جاهز لاستقبال رحلات شركات الطيران المصري
أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، أسامة الفرجاني، الاستعداد لاستقبال رحلات شركة مصر للطيران والشركات العربية... 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T14:11+0000
2022-04-14T14:11+0000
2022-04-14T14:11+0000
العالم العربي
استئناف
رحلات جوية
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الفرجاني، لوكالة "سبوتنيك": "لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن. ونتوقع، أن تكون هناك مراسلة رسمية بالخصوص، يوم السبت القادم.. مطار بنينا الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال طائرات شركة الطيران المصرية. ولا مشكلة لدينا".وأشار إلى أن ممثلين من الخطوط الأردنية والمصرية والمغربية، قاموا بزيارة بنغازي، للاطلاع على أوضاع البنية التحتية والإجراءات الأمنية والسلامة داخل مطار بنينا الدولي.قال بهذا الصدد: "حتى الآن، لم يقروا أي مواعيد محددة لاستئناف الرحلات بشكل رسمي. ولديهم بعض الملاحظات الأمنية وتمت معالجتها من طرفنا".في 21 فبراير/ شباط الماضي أعلنت الخطوط الجوية الليبية، عن استئناف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة.وأعلنت شركة مصر للطيران، أمس الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية، اعتبارا من 18 أبريل/ نيسان الجاري،
https://arabic.sputniknews.com/20210919/بعد-مصر-ليبيا-تعلن-استئناف-رحلاتها-الجوية-إلى-دولة-عربية-1050196853.html
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العالم العربي, استئناف, رحلات جوية, أخبار ليبيا اليوم
مسؤول ليبي: مطار بنينا الدولي جاهز لاستقبال رحلات شركات الطيران المصري
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أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية، أسامة الفرجاني، الاستعداد لاستقبال رحلات شركة مصر للطيران والشركات العربية الأخرى، وذلك بعد أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها، بدءا من 18 أبريل/نيسان الجاري.
وقال الفرجاني، لوكالة "سبوتنيك": "لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن. ونتوقع، أن تكون هناك مراسلة رسمية بالخصوص، يوم السبت القادم.. مطار بنينا الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال طائرات شركة الطيران المصرية. ولا مشكلة لدينا".
وأوضح أن مطار بنينا يستقبل حتى الآن شركة عربية واحدة، وهي الخطوط الجوية التونسية، وباقي الرحلات لشركات ليبية محلية؛ لافتا إلى افتتاح صالة الركاب في منتصف شهر أيار/مايو القادم، حيث يتوقع استئناف عدد من الشركات العربية والعالمية الرحلات إلى بنغازي.
وأشار إلى أن ممثلين من الخطوط الأردنية والمصرية والمغربية، قاموا بزيارة بنغازي، للاطلاع على أوضاع البنية التحتية والإجراءات الأمنية والسلامة داخل مطار بنينا الدولي.
قال بهذا الصدد: "حتى الآن، لم يقروا أي مواعيد محددة لاستئناف الرحلات بشكل رسمي. ولديهم بعض الملاحظات الأمنية وتمت معالجتها من طرفنا".
19 سبتمبر 2021, 19:56 GMT
في 21 فبراير/ شباط الماضي أعلنت الخطوط الجوية الليبية، عن استئناف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة.
وأعلنت شركة مصر للطيران، أمس الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية، اعتبارا من 18 أبريل/ نيسان الجاري،