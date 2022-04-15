https://arabic.sputniknews.com/20220415/أوكرانيا-تستنزف-ترسانة-أسلحة-أمريكا-1061211862.html
أوكرانيا تستنزف ترسانة أسلحة أمريكا
أوكرانيا تستنزف ترسانة أسلحة أمريكا
ترى وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الدول الغربية تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تواصل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وإما أن تحرص على عدم نضوب ترساناتها... 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T05:08+0000
2022-04-15T05:08+0000
2022-04-15T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
ونقلت الوكالة عن البنتاغون قوله إن كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) تستنفد مخزونها الأسبوعي من الذخائر المضادة للدبابات في يوم واحد.وقد صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أن الأمريكيين وحلفاءهم سلّموا العسكريين الأوكرانيين 60 ألف قطعة سلاح مضاد للدبابات و25 ألف قطعة سلاح مضاد للطائرات.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام تقديم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 800 مليون دولار لأوكرانيا.وما برحت السلطات الأوكرانية تطلب من أمريكا والغرب عامة المزيد من الأسلحة بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي هو تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
أوكرانيا تستنزف ترسانة أسلحة أمريكا
05:08 GMT 15.04.2022 (تم التحديث: 05:19 GMT 15.04.2022) تابعنا عبر
ترى وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن الدول الغربية تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن تواصل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وإما أن تحرص على عدم نضوب ترساناتها حفاظا على قدراتها الدفاعية.
ونقلت الوكالة عن البنتاغون قوله إن كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) تستنفد مخزونها الأسبوعي من الذخائر المضادة للدبابات في يوم واحد.
وقد صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أن الأمريكيين وحلفاءهم سلّموا العسكريين الأوكرانيين 60 ألف قطعة سلاح مضاد للدبابات و25 ألف قطعة سلاح مضاد للطائرات.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام تقديم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية قيمتها 800 مليون دولار لأوكرانيا.
وما برحت السلطات الأوكرانية تطلب من أمريكا والغرب عامة المزيد من الأسلحة بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي هو تحرير منطقة دونباس.